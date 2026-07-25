Αλλάζει ο ιατρικός χάρτης της Κύπρου - Aνοίγει ο δρόμος για την προσωρινή αδειοδότηση γιατρών από τρίτες χώρες

Διαφορετικό αναμένεται να είναι το τοπίο για γιατρούς και ασθενείς στην Κύπρο, εφόσον προχωρήσουν οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Υγείας μέσω δύο νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αναγνώριση δώδεκα ιατρικών εξειδικεύσεων, αλλά και η δυνατότητα προσωρινής αδειοδότησης γιατρών από τρίτες χώρες, για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που ταξιδεύουν στην Κύπρο για θεραπεία. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην προσθήκη νέων τίτλων σε έναν κατάλογο. Για πρώτη φορά καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις εκπαίδευσης και αξιολόγησης για πεδία τα οποία ήδη ασκούνται στην Κύπρο, χωρίς μέχρι σήμερα να διαθέτουν ολοκληρωμένο πλαίσιο αναγνώρισης. Παράλληλα, προβλέπονται μεταβατικές διαδικασίες για γιατρούς που έχουν ήδη αποκτήσει εκπαίδευση και εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς.

Δώδεκα νέες εξειδικεύσεις

Στον νέο κατάλογο περιλαμβάνονται η Επεμβατική Ακτινολογία και ο Σακχαρώδης Διαβήτης, καθώς και δέκα παιδιατρικές εξειδικεύσεις, οι οποίες αφορούν Εντατική Θεραπεία Παίδων, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Παιδοαλλεργιολογία, Παιδογαστρεντερολογία, Παιδοενδοκρινολογία, Παιδονεφρολογία, Παιδοογκολογία-Παιδοαιματολογία, Παιδοπνευμονολογία, Παιδορευματολογία και Παιδοκαρδιολογία.

Για τη Διαβητολογία προβλέπεται διετής εκπαίδευση μετά την απόκτηση ειδικότητας στην Παθολογία ή την Παιδιατρική. Δυνατότητα αναγνώρισης θα δοθεί, μέσω μεταβατικών διατάξεων, και σε γιατρούς που ήδη δραστηριοποιούνται στο πεδίο, εφόσον διαθέτουν μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένα κέντρα, σχετική κλινική και ερευνητική εμπειρία ή ακαδημαϊκά προσόντα. Τα αιτήματα θα εξετάζονται από ειδική επιτροπή, η οποία θα μπορεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, να παραπέμπει τους υποψηφίους και σε εξετάσεις.

Αντίστοιχη διαδικασία προτείνεται για την Επεμβατική Ακτινολογία. Η εξειδίκευση θα αποκτάται έπειτα από διετή εκπαίδευση, μετά ή κατά τη διάρκεια της ειδικότητας της Ακτινολογίας, με τη συνολική εκπαίδευση να ανέρχεται σε τουλάχιστον επτά χρόνια. Για τους ήδη υπηρετούντες ακτινολόγους θα λαμβάνονται υπόψη αναγνωρισμένοι τίτλοι του εξωτερικού, ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και υφιστάμενες βεβαιώσεις ειδικού ενδιαφέροντος.

Για τις περισσότερες παιδιατρικές εξειδικεύσεις προβλέπεται τριετής εκπαίδευση μετά την Παιδιατρική. Εξαίρεση αποτελεί η Εντατική Θεραπεία Παίδων, για την οποία καθορίζεται διετής εξειδίκευση και δυνατότητα πρόσβασης από άλλες βασικές ειδικότητες υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα, για όσους ήδη παρέχουν σχετικές υπηρεσίες θα συνεκτιμώνται η διάρκεια της εκπαίδευσης, η πολυετής κλινική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις και η επιστημονική δραστηριότητά τους.

Γιατροί τρίτων χωρών

Η δεύτερη νομοθετική αλλαγή αφορά τη χορήγηση περιστασιακής άδειας σε γιατρούς από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γιατροί αυτοί θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στην Κύπρο μόνο σε ασθενείς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας και οι οποίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα για να λάβουν θεραπεία από συγκεκριμένο ιατρό. Με την τροποποίηση καταργείται η υφιστάμενη προϋπόθεση βάσει της οποίας το Ιατρικό Συμβούλιο έπρεπε να διαπιστώσει ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν παρέχονταν ήδη από γιατρό στην Κύπρο. Έτσι, ένας ασθενής από το εξωτερικό θα μπορεί να έρθει για επέμβαση ή άλλη θεραπεία, συνοδευόμενος από τον γιατρό που ήδη τον παρακολουθεί, ο οποίος θα εξασφαλίζει προσωρινή άδεια αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η ρύθμιση εντάσσεται στην προσπάθεια διευκόλυνσης και ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού.