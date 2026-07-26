Σύλληψη κατάδικου σε άδεια εξόδου για υπόθεση διάρρηξης

Κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν σε εγκεκριμένη άδεια εξόδου, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διάρρηξης εστιατορίου στην Πάφο και κλοπής χρηματικού ποσού περίπου 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, πρόκειται για 56χρονο Ευρωπαίο υπήκοο, ο οποίος είχε λάβει άδεια εξόδου προκειμένου να επισκεφθεί την οικογένειά του στην Πάφο.

Μετά τη σύλληψή του τέθηκε υπό κράτηση και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο 56χρονος εκτίει ποινή φυλάκισης έξι ετών για τα αδικήματα της κλοπής από υπηρέτη και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έχοντας συμπληρώσει πέραν του μισού της ποινής του, είχε ενταχθεί στο Κέντρο Καθοδήγησης, Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων, στο πλαίσιο του οποίου του είχε παραχωρηθεί η άδεια εξόδου, σύμφωνα με τους περί Φυλακών Κανονισμούς.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι, μετά τις εξελίξεις, οι Κεντρικές Φυλακές ενεργοποιούν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν τόσο τη συμμετοχή του καταδίκου στο πρόγραμμα αποκατάστασης όσο και το καθεστώς έκτισης της ποινής του.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την Αστυνομία.