Δευτέρα πρωί η συνάντηση Ολγκίν με ΠτΔ, την Τρίτη βλέπει χωριστά τους ηγέτες ο Γκουτέρες

Μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό αρχίζει αύριο με την κάθοδο στην Κύπρο του ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και σε μια προσπάθεια να φύγει με παραδοτέα που θα αφορούν την επανάληψη των συνομιλιών μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017.

Ο κ. Γκουτέρες φτάνει στο νησί το βράδυ της Δευτέρας, προερχόμενος από τη Συρία. Η Προσωπική του Απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία έφτασε στην Κύπρο το Σάββατο, πρόκειται να συναντηθεί τη Δευτέρα στις 9.30 το πρωί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όπως έγινε γνωστό από το Προεδρικό. Ακολούθως στις 11.00 η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη.

Την Τρίτη το πρωί ο ΓΓ των ΗΕ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος το Σάββατο είδε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Αθήνα για συντονισμό. Η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τουφάν Ερχιουρμάν είναι προγραμματισμένη για τις 11.45 την Τρίτη.

Το μεσημέρι ο επικεφαλής των ΗΕ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας και στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της ΔΕΑ.

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο, με τους δύο ηγέτες, στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Διάσκεψη Τύπου.

ΚΥΠΕ