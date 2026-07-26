Μήνυμα για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό από το εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Κάτω Πάφου

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Την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να συνεχίσει με συνέπεια τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και επίτευξη λύσης του Κυπριακού, με στόχο μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων Λάμπρου Σιέπη, Στέλιου Σιέπη και Χριστόδουλου Κεφαλλονίτη, που τελέστηκε στην εκκλησία Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι, παρά τις δυσκολίες, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί νέες δυνατότητες για επανεκκίνηση της διαδικασίας, ως αποτέλεσμα της σταθερής πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς και των διπλωματικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί.

Επισήμανε, ακόμη, τη σημασία της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, καθώς και τον ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις συνδέεται άμεσα με ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Αναφερόμενος στους τιμώμενους ήρωες, ο Γενικός Διευθυντής απέτισε φόρο τιμής στον αστυνομικό Στέλιο Σιέπη, ο οποίος σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος τη δημοκρατική νομιμότητα κατά το πραξικόπημα του 1974, στον ναύτη Χριστόδουλο Κεφαλλονίτη, που έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή, καθώς και στον Λάμπρο Σιέπη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 από Τουρκοκύπριους στασιαστές.

Ο κ. Γρηγορίου χαρακτήρισε τη θυσία τους διαχρονικό παράδειγμα ευθύνης, δημοκρατίας και φιλοπατρίας, τονίζοντας ότι το χρέος της Πολιτείας δεν περιορίζεται στην απόδοση τιμών, αλλά εκπληρώνεται καθημερινά με την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ιστορικής αλήθειας και της εθνικής ενότητας, καθώς και με τη συνέχιση της προσπάθειας για μια Κύπρο χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα.