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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παν. Νεάπολις Πάφος και του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου υπέγραψαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 Μνημόνιο Συνεργασίας στην Ραφήνα, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της πρακτικής άσκησης και της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την τοπική κοινωνία.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς. η Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου, κα Δήμητρα Τσεβά Μήλα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Πολύδωρος Στελλάτος καθώς και ο Εκπρόσωπος του Παν. Νεάπολις Πάφος στην Ελλάδα, κ. Πέτρος Μπουχώρης.

Το Μνημόνιο καθορίζει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση φοιτητών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και πρακτική άσκηση, τη συνεργασία σε διπλωματικές εργασίες, τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών, επιστημονικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, καθώς και την προώθηση ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης για φοιτητές και αποφοίτους.

Η νέα συνεργασία ενισχύει τη στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές, τους αποφοίτους και την ευρύτερη κοινωνία.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την κοινή τους βούληση για την άμεση υλοποίηση δράσεων που θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, προς όφελος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

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