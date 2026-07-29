Τρίωρη Διαμαρτυρία Δ. Ιεροκηπίας για την στάση του Κράτους έναντι της ΤΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και διαφωνία του για τη στάση του κεντρικού κράτους έναντι του Δήμου και εν γένει έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε τη διοργάνωση τρίωρης ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ως ένδειξη αντίδρασης στην επέμβαση του κεντρικού κράτους στην αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην αρχή της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Αντί το κράτος να ενισχύσει, ως οφείλει, ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδίως μέσω επαρκούς και δίκαιης κρατικής χορηγίας, επιχειρεί να μεταφέρει το οικονομικό βάρος στους ίδιους τους Δήμους και, τελικά, στους δημότες.

Με τη στάση του, τις ενέργειες, τοποθετήσεις και παραλείψεις του, το κεντρικό κράτος καλεί τους Δήμους να αυξήσουν τέλη και επιβαρύνσεις προς τους δημότες, κάτι που οι Δήμοι δεν επιθυμούν, δεν θεωρούν δίκαιο και δεν αποδέχονται ως ορθή λύση, αφού οι δημότες δεν πρέπει να καταστούν οι τελικοί αποδέκτες της ανεπαρκούς κρατικής στήριξης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η στάση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη θεσμική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των Δήμων, αλλά πλήττει πρωτίστως τους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι καλούνται τελικά να επωμιστούν το κόστος της ανεπαρκούς στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί επιβεβλημένο να σταθεί θεσμικά και ειρηνικά απέναντι σε αυτή την πολιτική, υπερασπιζόμενο την αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Δήμου, καθώς και τα συμφέροντα των δημοτών. Η τρίωρη ειρηνική διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2026 από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ.μ., έξω από το Δημοτικό Μέγαρο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συμμετάσχει στη διαμαρτυρία και καλεί όσους δημοτικούς υπαλλήλους, εργάτες και προσωπικό επιθυμούν, ελεύθερα και εθελοντικά, να παρευρεθούν και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε υπαλλήλου είναι απολύτως προαιρετική. Κανένας υπάλληλος δεν υποχρεούται να συμμετάσχει και κανένας δεν θα υποστεί οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση είτε επιλέξει να συμμετάσχει είτε επιλέξει να παραμείνει στην εργασία του.

Ο Δήμος θα μεριμνήσει, κατά το δυνατόν, για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του και για την εξυπηρέτηση επειγουσών ή ουσιωδών αναγκών των δημοτών κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Η διαμαρτυρία έχει ειρηνικό, θεσμικό και διεκδικητικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προάσπιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου και των δημοτών.