Αλλαγή στις ταυτότητες: «Τάχθηκαν υπέρ και τώρα διαφοροποιούν τη θέση τους» – Το ΥΠΕΣ απαντά στον σάλο και αφήνει «παράθυρο» ανατροπής

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων από πολίτες και κόμματα για την καινούργια αλλαγή στις ταυτότητες, η οποία αφαιρεί τα σημεία όπου αναγράφονταν τα ονόματα πατέρα και μητέρας στο πίσω μέρος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι, το ζήτημα είχε τεθεί από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 2012 σε παρεμβάσεις της, με τις οποίες έθετε ζήτημα δυσμενούς διάκρισης, περιθωριοποίησης και στιγματισμού των παιδιών αγνώστου πατρός ή των παιδιών από μονήρεις γυναίκες, εξαιτίας της αναγραφής παύλας δίπλα από το όνομα πατρός στις πολιτικές ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, με αφορμή τις θέσεις της Επιτρόπου, το ζήτημα συζητήθηκε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσο το 2020 όσο και το 2022. Η πλειοψηφία των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων είχε ταχθεί υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται μάλιστα ότι ανάμεσα στα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ ήταν και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος όπως αναφέρεται «με σημερινή του ανακοίνωση διαφοροποιεί την τότε θέση του και διαφωνεί».

Κατά τις συζητήσεις, προστίθεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε παροτρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη δυνατότητα αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων, γεγονός που δεν ήταν εφικτό το 2022 λόγω της εν ισχύ Σύμβαση. Την ίδια ώρα, υπήρξε δέσμευση από πλευράς Υπουργείου για αξιολόγηση της εισήγησης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα Σύμβαση για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων το 2025.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι βάσει των πιο πάνω, αποφασίστηκε η μη αναγραφή των στοιχείων των γονέων, στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης και αφού λήθηκαν υπόψη:

1. οι θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,

2. οι θέσεις της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των βουλευτών,

3. η πολιτική που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλείστα εκ των οποίων δεν αναγράφονται τα συγκεκριμένα στοιχεία, και

4. ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2025/1208 και εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, στα οποία σημειώνεται ότι το ονοματεπώνυμο των γονέων δεν περιέχεται στα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις ταυτότητες.

Διευκρινίζεται ακόμα «ότι το δελτίο ταυτότητας αποτελεί έγγραφο ταυτοποίησης του ίδιου του κατόχου και σε αυτό πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα προσωπικά στοιχεία που ταυτοποιούν τον κάτοχό του». Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι τα στοιχεία των γονέων δεν αναγράφονται στα διαβατήρια, ενώ το βασικό έγγραφο ταυτοποίησης και απόδειξης των στοιχείων των γονέων είναι το πιστοποιητικό γέννησης.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που οι θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν τροποποιηθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για συζήτηση, ώστε να επανεξετάσει την απόφαση και να προβεί, αν αυτό είναι εφικτό, σε αναθεώρηση των όρων της Σύμβασης για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.