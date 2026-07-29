Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και Αστυνομία ενισχύουν τη συνεργασία για την ασφάλεια των πολιτών

Την ενίσχυση της συνεργασίας τους για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς συζήτησαν σήμερα εκπρόσωποι του Δήμου και της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, η Δημοτική Γραμματέας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, ο Υπεύθυνος Αξιωματικός Υπαίθρου και ο Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε ο συντονισμός των ενεργειών της Τοπικής Αρχής και της Αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, την αποτελεσματικότερη πρόληψη της παραβατικότητας και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου.