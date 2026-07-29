Ζητούν αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Tην αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ζητούν οι συντεχνίες, τονίζοντας την ανάγκη αναθεώρησης του σχετικού διατάγματος.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής (ΟΥ ΞΕΚΑ-ΣΕΚ) και η Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου (ΣΥ ΞΚΑ-ΠΕΟ) απέστειλαν στις 23 Ιουλίου 2026 κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, με θέμα την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και την ανάγκη αναθεώρησης του σχετικού διατάγματος.

Στην επιστολή τους, οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν τις πρόνοιες του διατάγματος που αφορούν την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) και αναφέρουν ότι αναμένουν την ανακοίνωση του αναθεωρημένου πίνακα κατώτατων μισθών, συμπεριλαμβανομένης της ΑΤΑ, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προβλεπόμενη αναπροσαρμογή που έπρεπε να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν πραγματοποιήθηκε. Επιπρόσθετα, ζητούν την αναθεώρηση του ισχύοντος διατάγματος που διέπει την ξενοδοχειακή βιομηχανία, αναφέροντας ότι σε ορισμένες ειδικότητες οι προβλεπόμενοι κατώτατοι μισθοί πρόσληψης εξακολουθούν να είναι χαμηλότεροι από εκείνους που προβλέπει το Διάταγμα περί Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Οι δύο συντεχνίες σημειώνουν ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανισότητα σε βάρος των εργαζομένων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και καλούν το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό του σχετικού διατάγματος. Τέλος, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το Υπουργείο θα εξετάσει τα ζητήματα με τη δέουσα σοβαρότητα και δηλώνουν ότι παραμένουν στη διάθεσή του για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω συζήτηση.