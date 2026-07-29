Έλληνας: Ευκαιρία για εγχώριες ανάγκες η ανάπτυξη του «Κρόνος»

Ως ευκαιρία για την αξιοποίηση και του υπόλοιπου φυσικού αερίου του τεμαχίου 6 της κυπριακής ΑΟΖ για τις εγχώριες ανάγκες της Κύπρου χαρακτήρισε τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision – FID) για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» από την κοινοπραξία Eni και TotalEnergies ο ειδικός για θέματα ενέργειας, Τσαρλς Έλληνας, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την Τετάρτη.

Ερωτηθείς για την τελική επενδυτική απόφαση για το κοίτασμα «Κρόνος», ο κ. Έλληνας είπε ότι σίγουρα πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, καθότι μετά από 15 χρόνια οδηγούμαστε προς τη διαδικασία εξαγωγών φυσικού αερίου.

Όπως εξήγησε, η παραγωγή θα είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο, εκ των οποίων 4 δισ. κ.μ. είναι προορισμένα κυρίως για την Ευρώπη.

«Η Ευρώπη εισάγει περίπου 300 δισεκατομμύρια κ.μ. τον χρόνο, εμείς θα στέλνουμε 4, είναι μία μικρή συμβολή, δεν είναι μια λύση για την Ευρώπη», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε επίσης πως οι εν λόγω εξαγωγές δεν καθιστούν την Κύπρο ενεργειακό κόμβο, αλλά κόμβος γίνεται η Αίγυπτος.

«Στην Αίγυπτο πηγαίνει φυσικό αέριο από την Κύπρο και από το Ισραήλ. Το Ισραήλ υπέγραψε συμφωνία να εξάγει 20 δισεκατομμύρια κ.μ. φυσικό αέριο στην Αίγυπτο, δηλαδή περίπου 4-5 φορές περισσότερο από την Κύπρο. Η Αίγυπτος το χρησιμοποιεί για δική της χρήση, μαζί με το δικό της, ή κάνει εξαγωγές φυσικού αερίου», σημείωσε περαιτέρω.

Μία άλλη διάσταση, σύμφωνα με τον κ. Έλληνα αφορά το οικονομικό σκέλος, καθώς, όπως επεσήμανε, η Κύπρος χάνει χρήματα από αυτό το έργο.

«Δυστυχώς τα έσοδα της Κύπρου από αυτό το έργο θα είναι πολύ χαμηλά και ο λόγος είναι ότι για να προχωρήσει το έργο αυτό, η Κύπρος έκανε πολλές οικονομικές υποχωρήσεις και υποχωρήσεις στα ρίσκα, που έχουν μειώσει το όφελος της Κύπρου σημαντικά. Δεν αναμείνω ότι το όφελος της Κύπρου θα είναι περισσότερο από 0,5% του ΑΕΠ όταν η παραγωγή φτάσει στο μέγιστο σε περίπου 4-5 χρόνια, καθώς τα πρώτα τρία χρόνια σχεδόν όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην απόσβεση των εξόδων των εταιρειών και το δικό μας μερίδιο μέχρι το 2031-2032 θα είναι πολύ χαμηλό», υπογράμμισε σχετικά.

Σημείωσε παράλληλα ότι η έναρξη εκμετάλλευσης του κοιτάσματος «Κρόνος» από την ENI αυξάνει τις πιθανότητες για εξαγωγή και του υπόλοιπου φυσικού αερίου του τεμαχίου 6, δηλαδή των κοιτασμάτων «Ζευς» και «Καλυψώ»

«Αυτό δίνει μια ευκαιρία στην κυπριακή κυβέρνηση, αφού έκανε αυτές τις υποχωρήσεις, και θα κάνει και άλλες υποχωρήσεις στην ΕΝΙ για να προχωρήσει με το “Ζευς”, να επιμείνει να γίνει ανάπτυξη του “Καλυψώ” μόνο και μόνο για τις ανάγκες της Κύπρου. Η πιθανή εισαγωγή φυσικού αερίου από το Βασιλικό όχι μόνο αργοπορεί αλλά γίνεται και πανάκριβη, για να έχουμε φθηνό φυσικό αέριο πρέπει να φέρουμε το δικό μας. Το “Καλυψώ” είναι μικρό κοίτασμα, ανοίγει τον δρόμο για εμάς να μπούμε σε διαπραγματεύσεις για να φέρουμε το φυσικό αέριο, σίγουρα μετά το 2030», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Έλληνα, ένα άλλο πρόβλημα αφορά τις υψηλές τιμές του ηλεκτρισμού, οι οποίες, όπως είπε, δεν φαίνεται ότι μπορούν να μειωθούν.

«Η αποθήκευση ενέργειας θα βοηθήσει ώστε να μην χάνεται ενέργεια, δεν θα λύσει όμως το πρόβλημα ενέργειας διότι δεν παράγει νέα ενέργεια, ούτε και θα βοηθήσει αν δεν υπάρξει αλλαγή στον τρόπο που οι τιμές καθορίζονται από την αγορά. Αυτή τη στιγμή τα κέρδη από τις ανανεώσιμες πηγές πηγαίνουν στις τσέπες αυτών που έχουν τις ανανεώσιμες πηγές, ο κόσμος δεν βλέπει κανένα όφελος. Πρέπει γίνει αλλαγή του νόμου ούτως ώστε διαμοιράζεται το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές με καλύτερο τρόπο», σημείωσε περαιτέρω.

Σχετικά δε με τη σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση με Ελλάδα και Ισραήλ, είπε ότι και αυτή θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 χρόνια από σήμερα. «Δηλαδή μιλάμε για το 2031 το νωρίτερο για να λειτουργήσει, αν τελικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποφασίσει να προχωρήσει, που νομίζω ότι θα προχωρήσει».

«Οι λύσεις που θα μειώσουν τις τιμές του ηλεκτρισμού τοποθετούνται για μετά το 2030. Μέχρι τότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής, αγοράς και χρήσης του ηλεκτρισμού στην Κύπρο ώστε να μην φτάνουμε συνεχώς σε αυτά τα αδιέξοδα, όπως τώρα που γίνονται περικοπές επειδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή ή παρατηρούνται βλάβες συνεχώς, ενώ απαιτείται και αναβάθμιση του δικτύου. Πρέπει να κάνουμε προετοιμασία, να τα βάλουμε όλα στη σειρά για να φτάσουμε στο τέλος της δεκαετίας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ