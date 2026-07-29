«Να αποτραπεί η οριστική διχοτόμηση της Κύπρου» - Η εκτίμηση Πρωτοπαπά για την πρωτοβουλία Γκουτέρες

Ο ΓΓ του ΟΗΕ επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή μία προσπάθεια που θέλει να αναλάβει στη λήξη της θητείας του, προκειμένου να αποτραπεί η οριστική διχοτόμηση της Κύπρου και να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για διαπραγματεύσεις, που θα οδηγούν σε αποτέλεσμα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πολιτικός αναλυτής Βασίλης Πρωτοπαπάς.

Ο κ. Πρωτοπαπάς είπε στο ΚΥΠΕ ότι η επίσκεψη ενός ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο είναι πάντοτε σημαντική, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε μία περίοδο μακράς στασιμότητας στο Κυπριακό και σημείωσε ότι η προηγούμενη επίσκεψη ΓΓ του ΟΗΕ ήταν πριν από 16 χρόνια.

Ο κ. Γκουτέρες, συνέχισε, ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο και η επίσκεψη δεν ήταν εθιμοτυπική.

"Ο ΓΓ του ΟΗΕ επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή μία προσπάθεια που θέλει να αναλάβει στη λήξη της θητείας του, προκειμένου να αποτραπεί η οριστική διχοτόμηση της Κύπρου και να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για διαπραγματεύσεις, που όμως θα οδηγούν σε αποτέλεσμα, δηλαδή που θα οδηγούν σε μία συνολική συμφωνία μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ που περιλαμβάνει ακριβώς αυτό που ονομάζουμε κεκτημένο, δηλαδή το πλαίσιο της λύσης όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα".

Προφανώς, συνέχισε, υπάρχει μία δυστοκία μετά από τις δύο άτυπες πολυμερείς, αλλά και την κινητικότητα που έχουμε το τελευταίο διάστημα με την ανάμιξη και της ΕΕ, και των Ευρωτουρκικών και του διορισμού Ειδικού Απεσταλμένου από την ΕΕ, και των προσπαθειών που κάνει η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Ολγκίν, υπάρχει μία δυστοκία για να σπάσει το αδιέξοδο.

Ωστόσο, σημείωσε, ο ΓΓ του ΟΗΕ μέσα από την επίσκεψή του έδωσε την ευκαιρία στα μέρη να κουβεντιάσουν με ειλικρίνεια τις απόψεις τους για όλα τα ζητήματα και για την ουσία και για τη διαδικασία και για τα ΜΟΕ και για τη μεθοδολογία. Οπότε φεύγοντας, και κρίνοντας το ανακοινωθέν του, ουσιαστικά επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να κάνει ό,τι αφορά τον ίδιο.

Ο κ. Πρωτοπαπάς είπε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει το πράσινο φως να καλέσει μία άτυπη πολυμερή διάσκεψη πριν από τη λήξη της θητείας του, ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό, ενώ είναι πρόθεση να το κάνει, προϋποθέτει ότι θα υπάρξει σοβαρή προετοιμασία, θα υπάρξει βούληση από όλα τα μέρη και εντός Κύπρου και εκτός -και ασφαλώς εννοούμε την Τουρκία- προκειμένου αυτή η διάσκεψη να έχει αποτελεσμα, δηλαδή δεν πρόκειται να κάνει ακόμα μία διάσκεψη για τους τύπους.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, συνέχισε, έχει προσδιορίσει ότι θέλει η προετοιμασία να περιλαμβάνει και την ουσία του Κυπριακού, δηλαδή πού θέλουμε να πάμε, ποιος είναι ο προορισμός μας και με ποιο τρόπο θα πάμε στον προορισμό μας και τι ενδιάμεσα ΜΟΕ μπορεί να υπάρξουν, μεγάλα ή μικρά, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν αυτή την προσπάθεια.

"Αυτή η προσέγγιση βάζει -θεωρώ- μία πίεση σε όλα τα μέρη, δηλαδή ουσιαστικά λέει στα μέρη ότι ΄είμαι πρόθυμος να αναλάβω το κομμάτι που μου αναλογεί, αλλά και εσείς πρέπει να εργαστείτε πιο εντατικά και πιο αποφασισμένα με μεγαλύτερη βούληση έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει προοπτική επιτυχίας΄".

Χαρακτήρισε ως θετικό "το ότι ουσιαστικά ορίζει ένα ραντεβού κρίσιμο, του δίνει τη σημασία που πρέπει να έχει, και αφήνει χώρο -όχι πάρα πολύ μεγάλο - έτσι ώστε να γίνει σοβαρή και εντατική δουλειά".

Το κρίσιμο εδώ, συνέχισε ο κ. Πρωτοπαπάς, είναι και η βούληση, αλλά πιο κρίσιμο είναι η ουσία.

"Το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρχει κοινός πολιτικός στόχος ως προς το τι λύση θέλουμε και πού θέλουμε να πάμε", τόνισε.

Είπε ότι εάν αυτό προσδιοριστεί, διότι τα μέρη έχουν μεγάλη απόσταση, βλέπε προσέγγιση της τουρκικής πλευράς, κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα, όταν όμως αυτό προσδιοριστεί, τα υπόλοιπα είναι πιο διαχειρίσιμα.

"Αν δεν μπορούμε να συμφωνούμε όμως σε ένα κοινό προορισμό, τότε όλα τα άλλα δύσκολα μπορούν να συζητηθούν και να ευδοκιμήσουν διότι θα υπάρχει πάντα η δυσπιστία" κατέληξε ο κ. Πρωτοπαπάς.

ΚΥΠΕ