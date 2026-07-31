Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία αυτή του Έμπολα στο Κονγκό με 3500 κρούσματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μόνο η επιδημία στη Δυτική Αφρική το 2014- 2016 ήταν μεγαλύτερη, με 28.616 κρούσματα και 11.310 θανάτους να έχουν καταγραφεί σε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η επιδημία Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, καθώς ο ιός εξακολουθεί να μεταδίδεται γρήγορα υπερακοντίζοντας τις προσπάθειες να περιοριστεί η ασθένεια.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει καταγράψει 3.532 κρούσματα μέχρι σήμερα, αριθμός μεγαλύτερος των 3.481 κρουσμάτων που είχαν συνολικά καταγραφεί κατά την επιδημία του ιού το 2018-2020. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων είναι 1.556, ανέφερε το Υπουργείο Επικοινωνιών της χώρας της κεντρικής Αφρικής στην πλατφόρμα X.

Μόνο η επιδημία στη Δυτική Αφρική το 2014- 2016 ήταν μεγαλύτερη, με 28.616 κρούσματα και 11.310 θανάτους να έχουν καταγραφεί σε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα