Άγρια επίθεση τα ξημερώματα στη Λεμεσό: 19χρονος δέχθηκε μαχαιριές - Χειροπέδες σε 20χρονο

Στη σύλληψη ενός προσώπου 20 ετών προχώρησε η Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού 19χρονου, που διαπράχθηκε σήμερα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 19χρονος σε μέλη της Αστυνομίας, γύρω στη 1.30 το πρωί σήμερα, ενώ βρισκόταν έξω από υποστατικό στην Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 20χρονο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρό φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στην ωμοπλάτη. Στον 19χρονο έγινε συρραφή και κρατήθηκε για νοσηλεία με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται εκτός κινδύνου.

Εναντίον του 20χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.