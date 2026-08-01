Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Newsroom

Συντονισμένη επιχείρηση της Τροχαίας Πάφου : 79 καταγγελίες και οκτώ κατακρατήσεις οχημάτων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Συντονισμένη επιχείρηση  διενήργησε η Τροχαία Πάφου την Παρασκευή.

 Χτές  μεταξύ των ωρών 16:00 και 19:00, μέλη της Τροχαίας Πάφου διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, με στόχο την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προέκυψαν συνολικά 79 τροχαίες καταγγελίες, εκ των οποίων 15 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 1 αφορούσε θετικό νάρκοτεστ και 1 αφορούσε θετικό άλκοτεστ.

Παράλληλα, κατακρατήθηκαν έξι αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και μία Σ.Π.Κ.

Μεταξύ των καταγγελθέντων περιλαμβάνονταν και τρία ανήλικα πρόσωπα. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα