Συντονισμένη επιχείρηση της Τροχαίας Πάφου : 79 καταγγελίες και οκτώ κατακρατήσεις οχημάτων

Συντονισμένη επιχείρηση διενήργησε η Τροχαία Πάφου την Παρασκευή.

Χτές μεταξύ των ωρών 16:00 και 19:00, μέλη της Τροχαίας Πάφου διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, με στόχο την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προέκυψαν συνολικά 79 τροχαίες καταγγελίες, εκ των οποίων 15 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 1 αφορούσε θετικό νάρκοτεστ και 1 αφορούσε θετικό άλκοτεστ.

Παράλληλα, κατακρατήθηκαν έξι αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και μία Σ.Π.Κ.

Μεταξύ των καταγγελθέντων περιλαμβάνονταν και τρία ανήλικα πρόσωπα.