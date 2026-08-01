Γέλιο και αυθεντική διασκέδαση στην Πόλη Χρυσοχούς με την παράσταση «Φέρτε μας Jalla»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στο προαύλιο του Δημαρχείου Πόλης Χρυσοχούς, η θεατρική παράσταση «Φέρτε μας Jalla» από το Θέατρο Γέλιου, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σχοινιού.

Το κοινό που κατέκλυσε τον χώρο είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή κωμωδία, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και έξυπνους διαλόγους, σε μια βραδιά που πρόσφερε άφθονο γέλιο και αυθεντική ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους.

Η ζωντανή σκηνική παρουσία των ηθοποιών κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι την ολοκλήρωση της παράστασης.

Στη σκηνή πρωταγωνίστησαν οι Κωστάκης Κωνσταντίνου, Κώστας Σχοινιού, Γιώτα Κρος, Κυριακή Μανουσάκη, Νανά Γεωργιάδου και Απόστολος Ιωαννίδης, οι οποίοι με τις ερμηνείες και το χιούμορ τους χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε θερμά το Θέατρο Γέλιου, όλους τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και το κοινό που στήριξε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να επενδύει στον πολιτισμό, διοργανώνοντας ποιοτικές εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν το πολιτιστικό καλοκαίρι της περιοχής και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε δημότες και επισκέπτες.