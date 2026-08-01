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«Ένα ανθάκι όρθιο, ένα ανθάκι πλαγιαστό: Όταν το κυπριακό γιασεμί ξυπνά τις πιο τρυφερές μνήμες»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με βάση τις αναμνήσεις και τη βιωματική καταγραφή της μελετήτριας της παράδοσης Άννας Τσέλεπου, το κυπριακό γιασεμί δεν είναι απλώς ένα λουλούδι.

Είναι μια γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα, ένα άρωμα που ξυπνά παιδικές εικόνες και καλοκαιρινές στιγμές που παραμένουν ανεξίτηλες στον χρόνο.

Άλλωστε η μνήμη έχει έναν μοναδικό τρόπο να επιστρέφει. Άλλοτε μέσα από μια εικόνα, άλλοτε μέσα από μια μυρωδιά. Και για τους περισσότερους Κυπρίους, το άρωμα του γιασεμιού είναι αρκετό για να τους ταξιδέψει πίσω στα πιο ανέμελα καλοκαίρια της ζωής τους.

Η μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου μοιράζεται μια εικόνα βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη.

Τα καλοκαιρινά απογεύματα στις αυλές των σπιτιών, εκεί όπου μικροί και μεγάλοι έκοβαν τα λευκά άνθη του γιασεμιού και, με υπομονή και αγάπη, τα περνούσαν σε μια κλωστή.

«Ένα ανθάκι όρθιο, ένα ανθάκι πλαγιαστό», έλεγαν οι παλιότεροι, δημιουργώντας ένα μικρό βραχιόλι από ευωδιαστά άνθη που στόλιζε το χέρι.

Λίγο αργότερα τα λουλουδάκια άνοιγαν, σκορπίζοντας το μεθυστικό τους άρωμα σε όλη την αυλή, χαρίζοντας μια αίσθηση γαλήνης και χαράς.

 «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου το έκανα τα καλοκαιρινά απογεύματα. Και μου έφερνε πάντα χαρά», αναφέρει η Άννα Τσέλεπου, αναδεικνύοντας μια απλή συνήθεια που έγινε πολύτιμη ανάμνηση.

Το κυπριακό γιασεμί δεν έλειπε σχεδόν από καμία αυλή. Ήταν σύμβολο φιλοξενίας, ομορφιάς και οικογενειακής θαλπωρής. Σήμερα, μέσα από τέτοιες προσωπικές μαρτυρίες, αναβιώνει ένα μικρό αλλά πολύτιμο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης, υπενθυμίζοντας ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις γεννιούνται συχνά από τα πιο απλά πράγματα.

Γιατί, τελικά, η μνήμη πάντα επιστρέφει. Και πολλές φορές... έχει το άρωμα του κυπριακού γιασεμιού.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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