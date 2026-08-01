Συνάντηση Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς με τον Υπουργό Υγείας για τα προβλήματα του Νοσοκομείου

Συνάντηση με επίκεντρο τα προβλήματα λειτουργίας και στελέχωσης του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Λευκωσία, έπειτα από αίτημα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή και ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, παρουσία εκπροσώπων του ΟΚΥπΥ, του Πάμπου Χαριλάου και του οικονομικού διευθυντή του Οργανισμού Ρομπέρτου Καραχάννα, της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ Πάφου Νικολέττας Κωνσταντίνου, καθώς και του νοσηλευτικού λειτουργού του Νοσοκομείου Πόλης και συμβούλου του δημάρχου σε θέματα υγείας, Σπύρου Σπύρου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τον δήμαρχο να θέτει ενώπιον του υπουργού τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, επιδιώκοντας την προώθηση λύσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου με καρδιολόγο. Όπως αναφέρθηκε, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη δεύτερου καρδιολόγου για το Νοσοκομείο Πάφου, ώστε η υφιστάμενη καρδιολόγος να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς.

Μέχρι να υλοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, προβλέπεται αύξηση των εφημεριών της στο νοσηλευτήριο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για λειτουργία δύο πληρωμάτων ασθενοφόρων σε 24ωρη βάση, ενώ προγραμματίζεται και η πρόσληψη δύο επιπλέον νοσηλευτών.

Όσον αφορά το Χημείο του νοσοκομείου, εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Για το Ακτινολογικό Τμήμα, ο υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προσληφθεί ακόμη ένας ακτινολόγος.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πορεία του έργου για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού Υγείας, ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η κατακύρωσή του τοποθετείται χρονικά στον Μάρτιο του 2027 Όπως επισημάνθηκε, με την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της στελέχωσής του, καθώς ο αριθμός του προσωπικού αναμένεται να αυξηθεί στα 120 άτομα, έναντι 65 που υπηρετούν σήμερα στο υφιστάμενο νοσηλευτήριο.