Οι Δήμοι της Πάφου συμμετείχαν σε τρίωρη συμβολική διαμαρτυρία για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο Δήμος Πάφου συμμετείχε Δευτέρα 3 Αυγούστου, σε τρίωρη ειρηνική και συμβολική διαμαρτυρία, από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης και συντονισμού της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Στόχος της κινητοποίησης είναι η ανάδειξη της ανάγκης για ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της διοικητικής, λειτουργικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Σε δήλωση του ο δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου αναφέρει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας διοίκησης και σημειώνει πως η διατήρηση ισχυρών και βιώσιμων Δήμων είναι προς όφελος των ίδιων των δημοτών. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του σε κάθε θεσμική προσπάθεια που ενισχύει τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των τοπικών αρχών μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο Δήμος διευκρίνισε ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμαρτυρία είναι απολύτως προαιρετική και διαβεβαιώνει πως κανένας εργαζόμενος δεν υποχρεούται να συμμετάσχει ούτε θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με την επιλογή του.

Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να εξυπηρετούν τις επείγουσες και ουσιώδεις ανάγκες των δημοτών κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Όπως επισημαίνεται, η εκδήλωση έχει αποκλειστικά ειρηνικό, θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα, με βασικό αίτημα την ενίσχυση μιας ισχυρής, αποτελεσματικής και οικονομικά βιώσιμης Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Εξάλλου η Μαριέλλα Θεοφάνους δημοτική σύμβουλος του ΑΚΕΛ στον Δ. Πάφου ανέφερε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους για να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες. Είπε ακόμη πως ως δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ στηρίζουν αυτή την συμβολική κινητοποίηση και καλούν την Πολιτεία να προχωρήσει σε διάλογο και δίκαιες λύσεις που να είναι, όπως είπε, προς όφελος των δημοτών.

Σε τρίωρη διαμαρτυρία καλεί στις 3 Αυγούστου ο Δήμος Ιεροκηπίας

Σε τρίωρη ειρηνικήςδιαμαρτυρία προχώρησε σήμερα 3 Αυγούστου ο Δήμος Ιεροκηπίας, όπως είχε εξαγγείλει η Ενωση Δήμων. Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαφωνία του για τη στάση του κεντρικού κράτους έναντι του Δήμου και εν γένει έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. "Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ως ένδειξη αντίδρασης στην επέμβαση του κεντρικού κράτους στην αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην αρχή της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων", ανέφερε ο κ. Παλιός.

Απαιτούμε είπε δίκαιη χρηματοδότηση έτσι ώστε να μην μετακυλιστούν τα οικονομικά βάση της μεταρρύθμισης στους πολίτες. "Αντί το κράτος να ενισχύσει, ως οφείλει, ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδίως μέσω επαρκούς και δίκαιης κρατικής χορηγίας, επιχειρεί να μεταφέρει το οικονομικό βάρος στους ίδιους τους Δήμους και, τελικά, στους δημότες. Με τη στάση του, τις ενέργειες, τοποθετήσεις και παραλείψεις του, το κεντρικό κράτος καλεί τους Δήμους να αυξήσουν τέλη και επιβαρύνσεις προς τους δημότες, κάτι που οι Δήμοι δεν επιθυμούν, δεν θεωρούν δίκαιο και δεν αποδέχονται ως ορθή λύση, αφού οι δημότες δεν πρέπει να καταστούν οι τελικοί αποδέκτες της ανεπαρκούς κρατικής στήριξης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση", προσθέτει. Ο κ. Παλιός επεσήμανε ακόμη πως "η στάση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη θεσμική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των Δήμων, αλλά πλήττει πρωτίστως τους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι καλούνται τελικά να επωμιστούν το κόστος της ανεπαρκούς στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος". Για τους λόγους αυτούς συνέχισε, , το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί επιβεβλημένο να σταθεί θεσμικά και ειρηνικά απέναντι σε αυτή την πολιτική, υπερασπιζόμενο την αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Δήμου, καθώς και τα συμφέροντα των δημοτών. Διευκρινίστηκε ακόμη ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε υπαλλήλου είναι απολύτως προαιρετική. Κανένας υπάλληλος δεν υποχρεούται να συμμετάσχει και κανένας δεν θα υποστεί οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση είτε επιλέξει να συμμετάσχει είτε επιλέξει να παραμείνει στην εργασία του.

Η τρίωρη ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ.μ., έξω από το Δημοτικό Μέγαρο.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε « βρισκόμαστε στον Δ. Ιεροκηπίας και δείχνουμε την συμπαράσταση μας στην προσπάθεια που κάνει η΄Ενωση Δήμων μαζί με τους Δήμους για στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» , λέγοντας πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται όρους για να μπορεί να υλοποιήσει την μεταρρύθμιση την οποία έχει ψηφίσει η Βουλή και κάλεσε τον Κράτος να σταθεί στυλοβάτης σε αυτήν την προσπάθεια και να στηρίξει οικονομικά και διοικητικά τους Δήμους για να μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είπε τέλος πως η μεταρρύθμιση πρέπει να στηριχτεί από το κράτος και όχι από τις τσέπες των δημοτών.

Ο Δήμος μερίμνησε ακόμη για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του και για την εξυπηρέτηση επειγουσών ή ουσιωδών αναγκών των δημοτών κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Σε τρίωση στάση εργασίας κατήλθαν και οι Δήμοι Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς.

Οι εργαζόμενοι με πλακάτ στα οποία ανγράφονταν συνθήματα όπως « Η μεταρρύθμιση δεν θα πληρωθεί από τους δημότες» , « σεβασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και « όχι στην μετακύλιση του κόστους στους δημότες» απαιτώντας δίκαιη χρηματοδότηση έτσι ώστε να μην μετακυλιστούν τα οικονομικά βάση της μεταρρύθμισης στους πολίτες.