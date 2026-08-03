Ανασχηματισμός με άρωμα ΔΗΚΟ: Ο Νικόλας παραδέχθηκε ότι συζητήθηκαν με τον Χριστοδουλίδη ονόματα ΔΗΚΟϊκών

Παρά τη συνεχιζόμενη φημολογία και την έντονη ονοματολογία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό. Ωστόσο, τα σενάρια για ενισχυμένη παρουσία του ΔΗΚΟ στο νέο κυβερνητικό σχήμα ενισχύονται από τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος επιβεβαίωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης με το Προεδρικό συζητήθηκαν και ονόματα ΔΗΚΟϊκών στελεχών.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο και κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο επικείμενος ανασχηματισμός θα έχει έντονο «άρωμα» ΔΗΚΟ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος παρέπεμψε στις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Αυτό είναι κάτι που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς ανέκαθεν θεωρούσαμε το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί να βοηθήσει την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Όπως ανέφερε, η θέση του ΔΗΚΟ έχει ήδη μεταφερθεί στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με το κόμμα να δηλώνει έτοιμο να συμβάλει στην ταχύτερη προώθηση του κυβερνητικού έργου.

Συζητήθηκαν και πιθανά ονόματα

Ερωτηθείς κατά πόσο το ΔΗΚΟ υπέβαλε συγκεκριμένα ονόματα για υπουργοποίηση, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο της διαβούλευσης με το Προεδρικό, έγινε συζήτηση τόσο για τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου όσο και για πιθανά πρόσωπα.

«Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με το Προεδρικό ανταλλάξαμε απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και για πιθανά ονόματα», αποκάλυψε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έσπευσε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι η τελική επιλογή των προσώπων που θα συμμετέχουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.