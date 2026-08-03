Φυτιρής για σχέδιο «Νέστωρ»: Το κράτος θα απομακρύνει τα οχήματα, οι ασφαλιστικές θα πληρώνουν τον λογαριασμό (ηχητικό)

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για το σχέδιο «Νέστωρ», το οποίο αποσκοπεί στην ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από τροχαία ατυχήματα που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στους αυτοκινητόδρομους. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», εντός Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί άσκηση για την εφαρμογή του σχεδίου.

Με το «Νέστωρ», το κράτος θα αναλαμβάνει τον συντονισμό για την ταχύτερη απομάκρυνση οχημάτων από το οδόστρωμα, χωρίς να αναμένεται η διαδικασία συνεννόησης των ασφαλιστικών εταιρειών για την εξασφάλιση γερανού. «Πρακτικά σημαίνει ότι θα ανοίγει ο δρόμος το συντομότερο δυνατό και δεν θα περιμένουν τις ασφαλιστικές για να αποφασίσουν ποιον γερανό θα φέρουν», ανέφερε ο κ. Φυτιρής.

Πριν από την απομάκρυνση των οχημάτων, η σκηνή του τροχαίου θα καταγράφεται με φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και με τη χρήση drones, ώστε να διατηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Το σχέδιο θα καλύπτει και περιπτώσεις βαρέων οχημάτων, με το κράτος να αναλαμβάνει την εξασφάλιση γερανού για την απομάκρυνσή τους.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ο Υπουργός ανέφερε ότι το κράτος θα προχωρεί στην απομάκρυνση των οχημάτων και στη συνέχεια, στη βάση των φωτογραφιών και των υπόλοιπων στοιχείων του τροχαίου, θα διεκδικεί τα σχετικά έξοδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ακούστε την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: