Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Auto

Φυτιρής για σχέδιο «Νέστωρ»: Το κράτος θα απομακρύνει τα οχήματα, οι ασφαλιστικές θα πληρώνουν τον λογαριασμό (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άσκηση μέσα στον Αύγουστο με γερανούς και drones για ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από τροχαία

 

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για το σχέδιο «Νέστωρ», το οποίο αποσκοπεί στην ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από τροχαία ατυχήματα που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στους αυτοκινητόδρομους. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», εντός Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί άσκηση για την εφαρμογή του σχεδίου.

Με το «Νέστωρ», το κράτος θα αναλαμβάνει τον συντονισμό για την ταχύτερη απομάκρυνση οχημάτων από το οδόστρωμα, χωρίς να αναμένεται η διαδικασία συνεννόησης των ασφαλιστικών εταιρειών για την εξασφάλιση γερανού. «Πρακτικά σημαίνει ότι θα ανοίγει ο δρόμος το συντομότερο δυνατό και δεν θα περιμένουν τις ασφαλιστικές για να αποφασίσουν ποιον γερανό θα φέρουν», ανέφερε ο κ. Φυτιρής.

Πριν από την απομάκρυνση των οχημάτων, η σκηνή του τροχαίου θα καταγράφεται με φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και με τη χρήση drones, ώστε να διατηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Το σχέδιο θα καλύπτει και περιπτώσεις βαρέων οχημάτων, με το κράτος να αναλαμβάνει την εξασφάλιση γερανού για την απομάκρυνσή τους.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ο Υπουργός ανέφερε ότι το κράτος θα προχωρεί στην απομάκρυνση των οχημάτων και στη συνέχεια, στη βάση των φωτογραφιών και των υπόλοιπων στοιχείων του τροχαίου, θα διεκδικεί τα σχετικά έξοδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ακούστε την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

Tags

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΡΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα