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| Οικονομία

Με άνοδο έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 318,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,84%

Ανοδικά κινήθηκε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου(ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 318,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €704.441,56.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,33 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,84%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,85% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,45%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ζημιές της τάξης του 0,69% σημείωσαν οι Επενδυτικές Εταιρείες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €526.384,44 (τιμή κλεισίματος €10,77 – άνοδος 2,57%), της Logicom με €41.423,80 (τιμή κλεισίματος €3,08 – πτώση 0,65%), της Demetra Holdings με €30.127,88 (τιμή κλεισίματος €1,465 – πτώση 0,68%), της Petrolina Holdings με €29.026,64 (τιμή κλεισίματος €1,24 – άνοδος 2,48%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €24.037,83 (τιμή κλεισίματος €1,42 – άνοδος 0,71%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 183.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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