Φρίκη στην Ελλάδα: Έκρυψε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξη

Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μυστρά, όπου η σορός ενός 90χρονου άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε χώρο υπογείου. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές σχετικά με την απουσία του ηλικιωμένου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αστυνομική έρευνα.

Εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο

Στο πλαίσιο των ερευνών κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Ακολούθως, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, σε δωμάτιο υπογείου.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, δεν διαπίστωσε εμφανή ίχνη κακώσεων στη σορό.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Συνελήφθη ο 55χρονος γιος

Ο 55χρονος συνελήφθη από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από protothema.gr