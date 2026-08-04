Αεροδρόμιο Λάρνακας: Θέλει να «κόψει» τις ουρές ταλαιπωρίας ο Φυτιρής - Συγκάλεσε σύσκεψη

Σύσκεψη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας για τα προβλήματα συμφόρησης που παρατηρούνται τόσο εντός του αεροδρομίου όσο και στους χώρους πρόσβασης, αποβίβασης και παραλαβής επιβατών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης επιβατικής κίνησης, συγκάλεσε την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αρμόδιοι φορείς και Υπηρεσίες, οι οποίοι εξέτασαν την υφιστάμενη κατάσταση και συζήτησαν τρόπους άμβλυνσης του προβλήματος.

Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η μείωση της ταλαιπωρίας των ταξιδιωτών και των οδηγών, η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά την ανακοίνωση, ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των διαδικασιών και στενής συνεργασίας όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα και να διασφαλίζεται, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η εύρυθμη λειτουργία του Αεροδρομίου Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ