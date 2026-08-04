Σταύρος Δημοσθένους: Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του για τροχαίο με Lamborghini – Δεν αποδείχθηκε μηχανικό ελάττωμα

Το Εφετείο Κύπρου επικύρωσε την απόρριψη της αγωγής, που είχε καταχωρίσει ο επιχειρηματίας Σταύρος Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στη Λεμεσό, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πως το τροχαίο ατύχημα του 2008 με το αυτοκίνητό του, τύπου Lamborghini Murciélago LP640 Coupe, προκλήθηκε από μηχανικό ελάττωμα ή από αμέλεια της αντιπροσωπείας και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η αγωγή είχε καταχωριστεί το 2009 από τον Σταύρο Δημοσθένους και τη σύζυγό του, οι οποίοι ζητούσαν αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και τις ζημιές που υπέστη το όχημα μετά το δυστύχημα της 31ης Δεκεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο Δημοσθένους οδηγούσε το όχημα με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του όταν έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εξέλθει του δρόμου, να προσκρούσει σε παγκέτο και στη συνέχεια σε περιτοίχισμα κατοικίας, όπου ακινητοποιήθηκε και ακολούθως καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Οι ενάγοντες υποστήριζαν ότι το δυστύχημα οφειλόταν σε μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα σε δυσλειτουργία του πίσω δεξιού τροχού ή του άξονα του οχήματος, καθώς και, εναλλακτικά, σε ελαττωματικότητα του δοχείου καυσίμων.

Υποστήριζαν ακόμη ότι ευθύνη έφεραν τόσο η Unicars Ltd, ως εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία και πάροχος υπηρεσιών συντήρησης στην Κύπρο, όσο και η Automobili Lamborghini S.p.A., ως κατασκευάστρια του οχήματος.

Το Εφετείο επισημαίνει στην απόφασή του ότι το κεντρικό ζήτημα της υπόθεσης ήταν κατά πόσο αποδείχθηκε ότι η αιτία του δυστυχήματος ήταν πράγματι μηχανική βλάβη.

Όπως αναφέρει, χωρίς απόδειξη του συγκεκριμένου ισχυρισμού «εκβαραθρώνεται εκ θεμελίων ολόκληρη η εκδοχή των Εφεσειόντων».

Το Δικαστήριο συμφώνησε με την πρωτόδικη κρίση ότι οι ενάγοντες δεν προσκόμισαν επαρκή και κατάλληλη τεχνική μαρτυρία για να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους.

Έκρινε ότι ο πραγματογνώμονας που παρουσίασαν δεν διέθετε την απαιτούμενη εξειδίκευση, για να γνωμοδοτήσει επί των επίμαχων μηχανολογικών ζητημάτων, ενώ τα συμπεράσματά του δεν στηρίζονταν σε αντικειμενικά τεχνικά ευρήματα.

Αντίθετα, το Εφετείο αποδέχθηκε τη μαρτυρία των μηχανολόγων μηχανικών που κατέθεσαν εκ μέρους των εναγομένων, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε μηχανική βλάβη στον πίσω δεξιό ημιαξόνιο ή σε άλλο κρίσιμο μηχανικό μέρος του οχήματος που να μπορεί να συνδεθεί αιτιωδώς με το δυστύχημα.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η πυρκαγιά αποτέλεσε την αιτία της απώλειας ελέγχου του οχήματος, κρίνοντας ότι αυτή εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση, όταν υπέστη ζημιά το δοχείο καυσίμων.

Το Εφετείο σημειώνει ακόμη ότι εφόσον δεν αποδείχθηκε πως το δυστύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη, παρέλκει η εξέταση του κατά πόσο υπήρξε αμέλεια εκ μέρους της αντιπροσωπείας ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

Κατά την εκκρεμοδικία της έφεσης, ο Σταύρος Δημοσθένους απεβίωσε και το Εφετείο ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας από τον διαχειριστή της περιουσίας του, τροποποιώντας σχετικά τον τίτλο της υπόθεσης.

Ο Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό. Για την υπόθεση της δολοφονίας έχουν κατηγορηθεί έξι πρόσωπα, τα οποία έχουν δηλώσει μη παραδοχή στις κατηγορίες, ενώ η ποινική διαδικασία εκκρεμεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Με την απόφασή του το Εφετείο απέρριψε την έφεση, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και επιδίκασε δικαστικά έξοδα ύψους €5.000 υπέρ καθεμιάς από τις δύο εφεσίβλητες εταιρείες, πλέον ΦΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ