Συνεχίζει στον Παφιακό ο Γιώργος Πλατρίτης,στόχος η κορυφή σε Κύπρο και Ευρώπη

Ο Kuutio Homes Παφιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Πλατρίτη, ο οποίος θα συνεχίσει να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με στόχο τη διατήρηση του συλλόγου στην κορυφή του κυπριακού βόλεϊ και ακόμη μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο πλευρών ανανεώνεται μετά από μια άκρως επιτυχημένη διετία, κατά την οποία ο Πλατρίτης πανηγύρισε με τον Παφιακό έξι τίτλους: δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και δύο Super Cups.

Παράλληλα, ο Κύπριος τεχνικός συνέδεσε το όνομά του με μια ιστορική ευρωπαϊκή πορεία, καθώς ο Παφιακός έφτασε μέχρι τη φάση των «8» του CEV Cup Ανδρών, σημειώνοντας τη σημαντικότερη πορεία κυπριακής ομάδας στη διοργάνωση.

Με την ανανέωση της συνεργασίας, ο Παφιακός δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο στόχος παραμένει διπλός: η κατάκτηση των εγχώριων τίτλων και μια ακόμη πιο επιτυχημένη παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτή τη φορά με το βλέμμα στραμμένο στο CEV Champions League Volley.

Σε δηλώσεις του στο Γραφείο Τύπου της ομάδας, ο Γιώργος Πλατρίτης τόνισε ότι η κορυφή του κυπριακού βόλεϊ αποτελεί σταθερό στόχο για τον Παφιακό κάθε χρόνο. Όπως ανέφερε, πέρα από τους εγχώριους τίτλους, η ομάδα θέλει τη νέα σεζόν να πραγματοποιήσει μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία και να ξεπεράσει την επιτυχία της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.

Ο προπονητής στάθηκε επίσης στην ενίσχυση του ρόστερ, σημειώνοντας ότι η ομάδα έχει ήδη ενισχυθεί και θα υπάρξουν περαιτέρω κινήσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των υψηλών στόχων.

Ο Πλατρίτης έστειλε, τέλος, μήνυμα προς τον κόσμο της Πάφου, ζητώντας τη στήριξή του και τη νέα σεζόν, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Παφιακός μπαίνει έτσι στη νέα αγωνιστική περίοδο με υψηλές προσδοκίες, έχοντας ως παρακαταθήκη μια εξαιρετικά επιτυχημένη διετία και φιλοδοξώντας να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία του, εντός και εκτός Κύπρου.