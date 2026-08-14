Χριστοδουλίδης: Η κυπριακή οικονομία διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και ανθεκτικότητα

Την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας αναδεικνύει, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ρυθμός ανάπτυξης 3,3% που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τον ίδιο να σημειώνει ότι η οικονομία συνεχίζει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος.

Σε γραπτή δήλωσή του για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «με ρυθμό ανάπτυξης στο 3,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Κύπρος καταγράφει για ακόμη ένα τρίμηνο επίδοση υπερτριπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

«Η νέα ισχυρή επίδοση της κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας συνεχίζει να ακολουθεί μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, προσθέτει, «επιβεβαιώνει ότι η κυπριακή οικονομία διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και ανθεκτικότητα».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «τα αποτελέσματα αντανακλούν ταυτόχρονα την υπεύθυνη, μεθοδική και συνετή οικονομική μας πολιτική, με συνεχείς μεταρρυθμίσεις, προσέλκυση επενδύσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας».

Πρόκειται, συνεχίζει, για «μια πολιτική που έχει ενισχύσει και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για στοχευμένες πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας».

«Πάντα, μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδες διακηρύξεις που στοίχισαν στη χώρα μας και στον κυπριακό λαό», προσθέτει.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ακόμη ότι η πορεία αυτή «συμβαδίζει, επίσης, με τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και την ενισχυμένη εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Κύπρο επενδυτές και επιχειρήσεις».

Σημειώνει παράλληλα ότι «η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία αντανακλάται και στην αγορά εργασίας, με τη χώρα μας να διατηρεί από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Πίσω από αυτή την πορεία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις του τόπου μας, των οποίων η συμβολή είναι καθοριστική», υπογραμμίζει.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι «συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια για μια οικονομία πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική, και με ύψιστο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για κάθε πολίτη».

Πηγή: ΚΥΠΕ