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«Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας»: Σάλος με τη δήλωση του Νετανιάχου - «Ηλίθιος», απαντά ο Πιρς Μόργκαν (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε σκωπτικά τη Βρετανία με μια μελλοντική «ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά» – Η μονολεκτική απάντηση του Βρετανού παρουσιαστή άναψε φωτιές στο διαδίκτυο.

Σφοδρές αντιδράσεις και διαδικτυακή αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη Βρετανία, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας» και τον Βρετανό σχολιαστή Πιρς Μόργκαν να απαντά αποκαλώντας τον «ηλίθιο».

Όπως αναφέρει το ισραηλινό κανάλι C14, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη βρετανική πολιτική και δημογραφική κατάσταση, λέγοντας καυστικά ότι θα μπορούσε να ονομαστεί «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε σκωπτικά ότι «κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Βρετανία», τονίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ εργάζεται για «να αποτρέψει μια άλλη πυρηνική ισλαμική δημοκρατία στην Τεχεράνη».

Οι αναφορές του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του γνωστού Βρετανού σχολιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος διαθέτει περίπου 9 εκατομμύρια ακόλουθους στο X.

Ο Μόργκαν κοινοποίησε το σχετικό απόσπασμα και επιτέθηκε προσωπικά στον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «ηλίθιο».

Η ανάρτησή του προκάλεσε μεγάλη διαμάχη στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο ανταποκριτής του ισραηλινού καναλιού Όμρι Χάιμ, ο οποίος απάντησε επιθετικά στον Μόργκαν: «Ναι, είναι ο ηλίθιος. Πώς τα πάει το Μπέρμιγχαμ; Μην έρθεις κλαίγοντας όταν νιώσεις το νερό να βράζει, βάτραχε».

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