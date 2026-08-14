Κάθε μήνα πιο ακριβό το καλάθι της νοικοκυράς - Ράλι τιμών σε 31 κατηγορίες προϊόντων

Οι τιμές των φρέσκων λαχανικών και των κατεψυγμένων μαλακίων σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούλιο, ενώ τα απορρυπαντικά ρούχων και οι κύλινδροι υγραερίου κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Συνολικά, από τις 45 κατηγορίες προϊόντων, 31 κατέγραψαν αύξηση, 13 μείωση και μία παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, αυξήσεις καταγράφηκαν σε 39 από τις 45 κατηγορίες.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η αποτίμηση Ιουλίου «αντικατοπτρίζει την συνεχιζόμενη αύξηση τιμών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία κατά τους τελευταίους τέσσερεις μήνες, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού +2,9% έναντι +3,1% τον Ιούνιο, +2,5% τον Μάιο και +2,8% τον Απρίλιο».

Σημειώνεται πως αυτό οφείλεται κυρίως λόγω «της μεγάλης αύξησης στα Πετρελαιοειδή κατά +12,2% και τα Γεωργικά Προϊόντα κατά +8,2%».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τον μήνα Ιούλιο, σε σύνολο 45 κατηγοριών, 31 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση, 13 κατηγορίες μείωση και μία κατηγορία έμεινε αμετάβλητη έναντι του προηγούμενου μήνα.

Παράλληλα, 39 από τις 45 κατηγορίες κατέγραψαν αυξήσεις έναντι του Ιούλη 2025.

Συγκεκριμένα, αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατέγραψαν τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα, με άνοδο 32,4%. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ανήλθε στο 46%.

Ακολούθησαν τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή, με αύξηση 12,3% σε μηνιαία βάση και 0,8% σε ετήσια.

Άνοδο 3,6% σημείωσαν τα κάρβουνα ψησίματος, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 η αύξηση ανήλθε στο 5,1%.

Ο ζωμός μαγειρέματος αυξήθηκε κατά 3,5% σε μηνιαία βάση και κατά 8,4% σε ετήσια.

Το φυτικό μαγειρικό λίπος κατέγραψε αύξηση 3,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 6,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Αύξηση 2,2% σημείωσαν τόσο τα ζυμαρικά όσο και το λάδι. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις ανήλθαν σε 4,8% και 2,1%, αντίστοιχα.

Μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατέγραψαν 13 κατηγορίες προϊόντων.

Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα απορρυπαντικά ρούχων με 5,2%. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, κατέγραψαν αύξηση 5,2%.

Ακολούθησε ο κύλινδρος υγραερίου, με μείωση 4,2% σε μηνιαία βάση, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 η τιμή του αυξήθηκε κατά 16,9%.

Τα αναψυκτικά υποχώρησαν κατά 2,5%, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψαν αύξηση 6,4%.

Μείωση 2,2% σημείωσε το κατεψυγμένο ψάρι, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται στο 7,4%.

Τέλος, το κατεψυγμένο ψάρι πανέ και προψημένο μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 18,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ