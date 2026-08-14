Μαχαιρώματα σε οικοδομή στη Λεμεσό – Στο Νοσοκομείο 24χρονος, καταζητείται 23χρονος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό, με έναν 24χρονο να μεταφέρεται τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και την Αστυνομία να αναζητεί 23χρονο σε σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 10:00 το πρωί ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, φέροντας τραύμα που ενδεχομένως προκλήθηκε από μαχαίρι, και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε οικοδομή στην περιοχή Ζακάκι, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 23χρονος πρώην εργοδοτούμενος του 24χρονου φέρεται να τον μαχαίρωσε.

Ο 23χρονος, ως φερόμενος δράστης, καταζητείται από τις Αρχές.

Στο σημείο του επεισοδίου βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας Λεμεσού, τα οποία διενεργούν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.