Απόπειρα φόνου στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου: Ενώπιον Κακουργιοδικείου ο 51χρονος μοναχός

Στο Κακουργιοδικείο Πάφου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 7 Οκτωβρίου, παραπέμφθηκε σήμερα ο 51χρονος μοναχός που κατηγορείται για την απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιανής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου.

Το Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για το ζήτημα της κράτησης του 51χρονου για τις 18 Αυγούστου, στις 9:00 το πρωί. Μέχρι τότε, ο 51χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση. Κατά τη σημερινή διαδικασία, ένσταση στην κράτηση του 51χρονου έφερε ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, η πιθανότητα καταδίκης του 51χρονου «σχεδόν είναι ανύπαρκτη», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος φυγοδικίας. Εξήγησε ότι πρόκειται για πρόσωπο που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον κόσμο της επαρχίας Πάφου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης πρόσθεσε ότι ο 51χρονος είναι Κύπριος πολίτης και διαμένει τα τελευταία 25 χρόνια στην Κύπρο. Είναι μοναχός, ο τόπος του είναι το Μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου και, όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του, δεν έχει ούτε κίνητρο ούτε λόγους για να εγκαταλείψει την Κύπρο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 51χρονος διαθέτει «ισχυρότατους δεσμούς» με την Κύπρο. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε την κράτηση του 51χρονου μέχρι την προσαγωγή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου. Σε βάρος του 51χρονου μοναχού διερευνάται υπόθεση απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορίας, σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιανής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, όπως παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από τον εξεταστή της υπόθεσης, υπάρχει εύλογη μαρτυρία και υποψία ότι ο 51χρονος ύποπτος ενέχεται στα υπό διερεύνηση αδικήματα. Για τον λόγο αυτό, στις 7 Αυγούστου, στις 13:30, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για τα υπό διερεύνηση αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως ανέφερε ο εξεταστής, την ίδια ημέρα, γύρω στις 7:30 το πρωί, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα, ο ηγούμενος της Μονής, Χωρεπίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, μετέβη έξω από το κελί του 51χρονου, με σκοπό ο τελευταίος να του παραδώσει το κλειδί του κελιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 51χρονος κατείχε δύο κελιά εδώ και περίπου 4 με 5 χρόνια, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Στο ένα από αυτά φιλοξενούνταν προηγουμένως ο πατέρας του και πλέον διέμενε ο ίδιος. Μαζί με τον Ηγούμενο βρίσκονταν και άλλοι μοναχοί, ένας δόκιμος μοναχός, καθώς και ο 53χρονος, ο οποίος είναι τεχνικός και ασχολείται με εγκαταστάσεις κλειδαριών. Η παρουσία του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, κρίθηκε απαραίτητη ώστε, σε περίπτωση που ο ύποπτος δεν παρέδιδε το κλειδί, να προχωρούσε σε αλλαγή της κλειδαριάς. Ο Ηγούμενος ζήτησε από τον 51χρονο να ανοίξει το κελί, πράγμα που, σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, έκανε. Αφού εισήλθε στο κελί, ο Ηγούμενος το επιθεώρησε και, βλέποντας τη μεγάλη ακαταστασία που επικρατούσε, ανέφερε ότι θα πήγαιναν εργάτες για να το καθαρίσουν. Ο 51χρονος, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι θα άδειαζε ο ίδιος τα πράγματά του, σιγά-σιγά, κλείνοντας παράλληλα την πόρτα του κελιού. Τότε ο Ηγούμενος του ζήτησε να του παραδώσει το κλειδί.

Σύμφωνα με τον εξεταστή, ο 51χρονος αρνήθηκε και ο Ηγούμενος προσπάθησε να του το πάρει από το χέρι. Ο 51χρονος φέρεται να συνέχισε να αρνείται, με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή οι δύο άντρες να κρατούν ο ένας τα χέρια του άλλου. Τότε, όταν ο 53χρονος μπήκε στη μέση προκειμένου να τους χωρίσει, ο 51χρονος φέρεται να του επιτέθηκε και να τον κτύπησε στον λαιμό και στο δεξί του χέρι με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο 27χρονος μοναχός έπιασε τον ύποπτο από πίσω, κρατώντας τον με τα χέρια του, με σκοπό να τον εμποδίσει να επιτεθεί εκ νέου, καθώς βρισκόταν σε ένταση. Τότε ο 51χρονος, με το αριστερό του χέρι, φέρεται να τραυμάτισε στο δεξί χέρι τον άλλο παραπονούμενο, χρησιμοποιώντας τη λεπίδα ενός χαρτοκόπτη που κρατούσε. Ο 27χρονος μοναχός συνέχισε να κρατά τον ύποπτο, ωστόσο τον άφησε όταν αντιλήφθηκε ότι ο 53χρονος αιμορραγούσε από τον λαιμό, από το τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε κατά την επίθεση. Ο 53χρονος μετέβη ακολούθως στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου εξετάστηκε από τον επί καθήκοντι ιατρό. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε θλαστικό τραύμα αριστερής τραχηλικής χώρας και δεξιού άνω άκρου χειρός. Του έγινε συρραφή των τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία. Ακολούθως, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις και εντόπισαν τον 51χρονο.

Κατά την ανάκρισή του, ο 51χρονος μοναχός φέρεται να παραδέχτηκε τη διάπραξη των αδικημάτων, αναφέροντας ότι αντέδρασε επειδή επιθυμούσε να αδειάσει το κελί μόνος του.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να οδηγηθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου στις 7 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου στις 18 Αυγούστου, στις 9:00, ο 51χρονος παραμένει υπό κράτηση.