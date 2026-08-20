Η Παναγία του Ακάμα μέσα από την ακουαρέλα του Αριστοτέλη Δημητρίου

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο, ο ζωγράφος Αριστοτέλης Δημητρίου ταξιδεύει μέσα από την τέχνη του σε ένα μικρό και ξεχωριστό ξωκλήσι του Ακάμα, την Παναγία του Βλού ή Παναγία του Τυφλού.

Το έργο του, φιλοτεχνημένο με ακουαρέλα, εντάσσεται στο λεύκωμα «Ερημικά ξωκλήσια και Μονές της Πάφου», μέσα από το οποίο ο καλλιτέχνης καταγράφει με ευαισθησία την απλότητα, τη γαλήνη και τη μνήμη των παλιών τόπων λατρείας.

Η ανάρτησή του για τον Δεκαπενταύγουστο δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική αναφορά, αλλά και έναν μικρό φόρο τιμής στην παράδοση, στην πίστη και στα ξεχασμένα ξωκλήσια της κυπριακής γης.

«Προσπάθησα να κρατήσω κάτι από την απλότητα, τη γαλήνη και τη μνήμη του τόπου», σημειώνει ο ίδιος, στέλνοντας τις ευχές του για χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και για έναν καλό Δεκαπενταύγουστο.