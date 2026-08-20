Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη – Θα φτάσει τους 41°C ο υδράργυρος
| Newsroom

Η Παναγία του Ακάμα μέσα από την ακουαρέλα του Αριστοτέλη Δημητρίου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο, ο ζωγράφος Αριστοτέλης Δημητρίου ταξιδεύει μέσα από την τέχνη του σε ένα μικρό και ξεχωριστό ξωκλήσι του Ακάμα, την Παναγία του Βλού ή Παναγία του Τυφλού.

Το έργο του, φιλοτεχνημένο με ακουαρέλα, εντάσσεται στο λεύκωμα «Ερημικά ξωκλήσια και Μονές της Πάφου», μέσα από το οποίο ο καλλιτέχνης καταγράφει με ευαισθησία την απλότητα, τη γαλήνη και τη μνήμη των παλιών τόπων λατρείας.

Η ανάρτησή του για τον Δεκαπενταύγουστο δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική αναφορά, αλλά και έναν μικρό φόρο τιμής στην παράδοση, στην πίστη και στα ξεχασμένα ξωκλήσια της κυπριακής γης.

 «Προσπάθησα να κρατήσω κάτι από την απλότητα, τη γαλήνη και τη μνήμη του τόπου», σημειώνει ο ίδιος, στέλνοντας τις ευχές του για χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και για έναν καλό Δεκαπενταύγουστο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα