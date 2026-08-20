Ανοικτή συγκέντρωση στην Κισσόνεργα για το Τοπικό Σχέδιο Πάφου

Ανοικτή συγκέντρωση για την ενημέρωση των κατοίκων αναφορικά με την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου διοργανώνει ο Δήμος Ακάμα, σε συνεργασία με το πολεοδομικό γραφείο ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C., στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κισσόνεργας.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, στις 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Κόνωνος στην Κισσόνεργα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί η διαδικασία εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, καθώς και βασικές αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες και τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί στην άμεση συμμετοχή των κατοίκων, καθώς οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν απόψεις, προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με τον μελλοντικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Η συνάντηση θα έχει ενημερωτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

Ο Δήμος Ακάμα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν και να συμβάλουν στη συζήτηση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Κισσόνεργας