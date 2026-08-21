Περιβάλλον, αφαλάτωση και υποδομές ομβρίων συζήτησαν Μυριάνθους - Πιττοκοπίτης

Σειρά θεμάτων που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και των υποδομών της επαρχίας Πάφου τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης, η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς συζητήθηκαν ζητήματα αρμοδιότητας του Επιτρόπου τα οποία συνδέονται άμεσα και με το έργο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Συμφωνήθηκε, παράλληλα, να διατηρηθεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την παροχή διευκρινίσεων και την καλύτερη δυνατή συνεργασία για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την επαρχία. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων ζώων στην επαρχία Πάφου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου διαβεβαίωσε τον Επίτροπο ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου ζώων στην επαρχία. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του αποχετευτικού συστήματος και της βιολογικής μονάδας στην Αχέλεια, καθώς και θέματα σχετικά με τις αφαλατώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μονάδα αφαλάτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ζήτησε τη συνδρομή του Επιτρόπου για την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας, δεδομένης και της ανάγκης ενίσχυσης των υποδομών ύδρευσης στην περιοχή. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου ζήτησε τη συμβολή του κ. Μυριάνθους για την εξασφάλιση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης για την κατασκευή δικτύου διαχείρισης ομβρίων υδάτων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Όπως υπενθύμισε, έχει ήδη δοθεί έγκριση για την έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος στην Πόλη Χρυσοχούς. Για τον ΕΟΑ Πάφου, κρίθηκε σκόπιμο το έργο του αποχετευτικού να συνδυαστεί με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων. Ο κ. Πιττοκοπίτης χαρακτήρισε ουσιαστικά παράλογο να πραγματοποιηθούν εργασίες διάνοιξης των δρόμων για την εγκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου και δύο ή τρία χρόνια αργότερα, να απαιτηθεί εκ νέου η εκσκαφή των ίδιων δρόμων για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΑ Πάφου επιδιώκει την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, ώστε τα δύο έργα να υλοποιηθούν παράλληλα, περιορίζοντας το κόστος, την ταλαιπωρία των πολιτών και τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία για συνέχιση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ του ΕΟΑ Πάφου και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, με στόχο την προώθηση λύσεων σε ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και βασικών υποδομών της επαρχίας.