«Φωνή» κτηνοτρόφων για αφθώδη πυρετό: Εκκρεμούν αποζημιώσεις και καθυστερεί η επαναλειτουργία μονάδων

Επτά περιπτώσεις αποζημιώσεων κτηνοτρόφων, που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό εξακολουθούν να εκκρεμούν, ενώ καθυστερήσεις και προβλήματα καταγράφονται και στην επαναδραστηριοποίηση των μονάδων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου.

Όπως ανέφερε, τέσσερις κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση και άλλοι τρεις έλαβαν μόλις το 10%-15%, ενώ σε τρεις μονάδες αναμένεται να τοποθετηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου ζώα-μάρτυρες (ή ζώα ελέγχου/ομάδας αναφοράς). Εξέφρασε, ωστόσο, προβληματισμό για την καθυστέρηση της διαδικασίας και την απαίτηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τα ζώα αυτά να είναι ανεμβολίαστα.

Ο κ. Νεοφύτου είπε ότι η οργάνωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, ζητώντας συνάντηση για το θέμα των αποζημιώσεων και τα επόμενα βήματα.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ότι δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων και το σχέδιο επαναδραστηριοποίησης των μονάδων.

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις στις οποίες αμφισβητείται ο αριθμός των ζώων, είπε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επικαλέστηκαν νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία μπορεί να προκύψει ζήτημα με την αποζημίωση όταν τα δεδομένα των μονάδων κατά τη θανάτωση δεν συνάδουν με όσα είχαν δηλωθεί προηγουμένως.

Ο Πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για τις αποκλίσεις πριν από τις θανατώσεις, ενώ οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι οι περιπτώσεις τους διερευνώνται και ενδέχεται να μην αποζημιωθούν.

«Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις τα δεδομένα να ήταν λανθασμένα, όμως τα ζώα δεν ήταν κλεμμένα. Ήταν αγορασμένα, βρίσκονταν στην κατοχή των κτηνοτρόφων και αποτελούσαν την περιουσία τους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η «Φωνή των Κτηνοτρόφων», κατόπιν συζητήσεων με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Υπουργείο και το Προεδρικό, είχε πείσει τους επηρεαζόμενους να προχωρήσουν στη θανάτωση των ζώων τους για την αντιμετώπιση του ιού. Αυτό που ζητείται τώρα, συνέχισε, είναι να αποζημιωθούν δίκαια για την περιουσία που έχασαν.

Προβληματισμός για τα ζώα-μάρτυρες

Σε σχέση με την επαναδραστηριοποίηση των μονάδων, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι, μετά από πρόσφατες επιθεωρήσεις, τρεις μονάδες ενημερώθηκαν πως από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούν να δεχθούν ζώα-μάρτυρες.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για περίπου δέκα ζώα ανά μονάδα, τα οποία θα τοποθετηθούν δοκιμαστικά για διάστημα περίπου 15-20 ημερών και θα υποβληθούν σε αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Σημείωσε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζητούν τα ζώα-μάρτυρες να είναι ανεμβολίαστα, κάτι που, κατά τον ίδιο, δημιουργεί πρακτικό πρόβλημα, καθώς οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι εμβολίασαν τα ζώα που διατήρησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι γνωρίζει συγκεκριμένη περίπτωση κτηνοτρόφου ο οποίος δεν μπορεί να βρει ανεμβολίαστα ζώα, προσθέτοντας ότι δεν έχει δοθεί εξήγηση για την απαίτηση αυτή.

Διερωτήθηκε, επίσης, γιατί η διαδικασία με τα ζώα-μάρτυρες αρχίζει τέσσερις έως πέντε μήνες μετά τις θανατώσεις. Όπως είπε, το πρωτόκολλο προέβλεπε την τοποθέτησή τους μετά την παρέλευση 42 ημερών, την απομάκρυνση της κοπριάς και την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

«Κατά την άποψή μας, σε αυτό το στάδιο θα έπρεπε πλέον να μπαίνει πλήρης πληθυσμός ζώων και όχι να αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία με μάρτυρες», είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ανέφερε ακόμη ότι, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, ανώτερος λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είχε πει ότι θα ενημερώνονταν οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι μονάδες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για επαναδραστηριοποίηση.

Η διαδικασία, πρόσθεσε, αναμενόταν να αρχίσει πριν από περίπου 15 ημέρες, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Ο κ. Νεοφύτου ζήτησε σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τερματισμό των καθυστερήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ