Επίσκεψη του Δήμου Ιεροκηπίας στον αδελφοποιημένο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Στον αδελφοποιημένο Δήμο Αγίας Παρασκευής βρέθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου Ιεροκηπίας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδύασε παραγωγικές συναντήσεις, ανταλλαγή απόψεων και σημαντικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία συμμετείχε σε οργανωμένο πρόγραμμα, μέσα από το οποίο είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν συναντήσεις και επαφές με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την αδελφοποίηση των δύο Δήμων.

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας που συνδέουν τον Δήμο Ιεροκηπίας με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της κοινής τους πορείας.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Ιεροκηπίας εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ενδυνάμωσης των δεσμών που έχουν οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια.