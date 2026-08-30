Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Επιχείρησε να κάψει το αυτοκίνητο 63χρονου στη Λεμεσό - Μαρτυρία οδήγησε στη σύλληψη 19χρονης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πρωί σήμερα, η 19χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης της, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπόθεση απόπειρας εμπρησμού αυτοκινήτου διερευνά στη Λεμεσό η Αστυνομία, που στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη 19χρονης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11.45 το βράδυ στις 28/08/2026, 63χρονος διαπίστωσε ότι στο αυτοκίνητο του, προκλήθηκε ζημιά στον πίσω αριστερά τροχό, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης οχημάτων της πολυκατοικίας όπου ο ίδιος διαμένει, στη Λεμεσό.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η ζημιά προκλήθηκε μετά από απόπειρα να τεθεί φωτιά στο όχημα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον της 19χρονης. Αυτή εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο πριν τις 6.00 χθες το απόγευμα.

Το πρωί σήμερα, η 19χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης της, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα