Σημαντική εθνική διάκριση για τον Δρ. Γεώργιο Π. Γεωργίου: Πρόεδρος της Υποεπιτροπής «Διάγνωση και Θεραπεία» για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Μια σημαντική θεσμική ευθύνη στον τομέα της καρδιαγγειακής υγείας αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας και Χειρουργικής της School of Medicine του European University Cyprus και καρδιοθωρακοχειρουργός, Δρ. Γεώργιος Π. Γεωργίου.

Ο Δρ. Γεωργίου με ρίζες από την Μεσόγη της Πάφου διορίστηκε, από τον Υπουργό Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής του Πυλώνα 2 «Διάγνωση και Θεραπεία» της Εθνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, για τριετή θητεία. Ο διορισμός αποτελεί αναγνώριση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και κλινικής του πορείας και παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας που βασίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η νέα ευθύνη του Δρ. Γεωργίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων αποτελεί βασικό θεσμικό μηχανισμό για τον συντονισμό δράσεων και την προώθηση μιας σύγχρονης και επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ως επικεφαλής του Πυλώνα 2, ο Δρ. Γεωργίου θα συμμετέχει στη διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν τη σύγχρονη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί στην αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, στη διεπιστημονική συνεργασία και στη μεταφορά των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων στην καθημερινή κλινική πρακτική και στις ανάγκες του κυπριακού συστήματος υγείας.

Ο Δρ. Γεώργιος Π. Γεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας και Χειρουργικής στη School of Medicine του European University Cyprus και καρδιοθωρακοχειρουργός, με πολυετή παρουσία στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική δραστηριότητα. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καρδιοχειρουργική, την καρδιαγγειακή πρόληψη και θεραπεία, τη μελέτη μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις στην εξατομικευμένη καρδιαγγειακή φροντίδα και την έρευνα.

Η ανάληψη της Προεδρίας της Υποεπιτροπής δημιουργεί μια ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση, την κλινική εμπειρία, την επιστημονική έρευνα και τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής υγείας. Παράλληλα, η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού της School of Medicine σε έναν θεσμικό μηχανισμό εθνικής εμβέλειας ενισχύει τον ρόλο του European University Cyprus στη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και του συστήματος υγείας. Σε δήλωσή του με αφορμή τον διορισμό του, ο Δρ. Γεώργιος Π. Γεωργίου υπογραμμίζει τη σημασία της νέας του ευθύνης λέγοντας πως «Η ανάληψη της Προεδρίας του Πυλώνα 2 “Διάγνωση και Θεραπεία” αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά πρωτίστως μια σημαντική εθνική ευθύνη.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια σύνθετη πρόκληση για τη δημόσια υγεία και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους απαιτεί συντονισμό, διεπιστημονική συνεργασία και αξιοποίηση της καλύτερης διαθέσιμης επιστημονικής τεκμηρίωσης». Ο ίδιος θέτει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασθενοκεντρικού πλαισίου διάγνωσης και θεραπείας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις διεθνείς εξελίξεις όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες της Κύπρου. «Πιστεύω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στην κλινική πράξη και στη διαμόρφωση πολιτικών που μπορούν να οδηγήσουν σε μετρήσιμη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού», σημειώνει.

Ο Δρ. Γεωργίου καταλήγει εκφράζοντας τη δέσμευση για συνεργασία και επιστημονική τεκμηρίωση, με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα. Ο διορισμός του σηματοδοτεί, σε κάθε περίπτωση, την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής και κλινικής τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό της πολιτικής υγείας και προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη συστηματική προσπάθεια για αναβάθμιση της καρδιαγγειακής φροντίδας στην Κύπρο.