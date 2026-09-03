Ναυτική τραγωδία στη Θάλασσα του Μαρμαρά: Κοιμόταν ο καπετάνιος την ώρα της σύγκρουσης

Προκαταρκτική έκθεση για τη σύγκρουση των πλοίων στη Σηλυβρία, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αναφέρει ότι η βύθιση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε παρατηρητήριο στο πλοίο Alsu.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η βάρδια του πλοίου και οι παράγοντες απειρίας έπαιξαν ρόλο σε αυτό το ατύχημα. Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με την έκθεση το μόνο άτομο που φρουρούσε στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ο 2ος αξιωματικός, ή 3ος καπετάνιος, Murat Evcimen.

Επισημαίνουν ωστόσο ότι ο Murat Evcimen μπήκε στο πλοίο μόλις 1 ημέρα πριν από το ατύχημα και ότι η βάρδιά του τη στιγμή του ατυχήματος ήταν η πρώτη του βάρδια ιστιοπλοΐας σε αυτό το πλοίο. “Το να αφήνουμε το πλοίο σε ένα περιβάλλον υψηλής κυκλοφορίας με έναν αξιωματικό που δεν ήταν ακόμη εξοικειωμένος με το πλοίο Alsu αποτελεί αδυναμία" αναφέρεται στην προκαταρκτική έκθεση του εμπειρογνώμονα. Εφιστάται η προσοχή στην απουσία παρατηρητή και πηδαλιούχου και στο γεγονός ότι ο Murat Evcimen "έμεινε εντελώς μόνος”, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι όλοι οι άλλοι στο πλοίο ξεκουράζονταν στις καμπίνες τους. Αυτή η κατάσταση μείωσε την επίγνωση της κατάστασης στη γέφυρα.

Όπως μεταδίδεται, η αναχώρηση του καπετάνιου από τη γέφυρα είναι μια από τις σημαντικές λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζονται στην προκαταρκτική έκθεση του εμπειρογνώμονα. Η έκθεση αναφέρει ότι «ο καπετάνιος Ahmet Erarslan δεν βρισκόταν στη γέφυρα τη στιγμή του ατυχήματος και κοιμόταν στην καμπίνα του».

Ο καπετάνιος ξύπνησε λόγω του σοκ της σύγκρουσης, αλλά πήγε στη γέφυρα γύρω στις 03:20, 7-10 λεπτά μετά το ατύχημα. “Αν και ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι είχε την εξουσία να μην έχει παρατηρητήριο στην ανοιχτή θάλασσα, αυτή η κατάσταση είναι εντελώς αντίθετη με τους κανόνες του πλοίου. Αυτό αποδόθηκε επίσης ως σφάλμα στην έκθεση”, μεταδίδεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ