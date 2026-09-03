Δεν αποχωρούν μεγάλες εταιρείες από την Κύπρο

Δεν έχει καμία πληροφόρηση η Κυπριακή Δημοκρατία για αποχώρηση μεγάλων εταιρειών λόγω της εφαρμογής του φορολογικού συντελεστή του 15% του πυλώνα ΙΙ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, δήλωσε την Πέμπτη, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι οι αναφορές επί του αντιθέτου "προέρχονται από μεμονωμένες φωνές οι οποίες αν δεν εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, φαίνεται να προκύπτουν από κάποιες εμμονές".

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι τις τελευταίες μέρες γίνονται αναφορές από μερίδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια ανησυχία περί πιέσεων από πλευράς ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία και περί κινδύνου αποχώρησης μεγάλων εταιρειών λόγω της εφαρμογής του φορολογικού συντελεστή του 15% πυλώνα ΙΙ του ΟΟΣΑ.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει τροποποιητικό νομοσχέδιο για το συγκεκριμένο ζήτημα έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέροντας παράλληλα πως πρόκειται για μια πάγια διαδικασία που ακολουθείται πάντοτε ως αποτέλεσμα διαβούλευσεις με την Κομισιόν και αναγκαία εναρμόνηση με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν από το πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών, ο πυλώνας ΙΙ δεν επιβάλλει φόρο 15% σε όλες τις επιχειρήσεις της Κύπρου αλλά αφορά πολύ μεγάλους πολυεθνικούς και εγχώριους ομίλους με έσοδα πέραν των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε σημαίνει ότι ακόμα και αυτές οι εταιρείες με αυτό τον τζίρο θα καταβάλλουν φόρο 15%, πρόσθεσε.

Σημαίνει, συνέχισε, ότι «όπου ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής, που στην Κύπρο είναι 12% και υπολείπεται από το 15% για την φορολόγηση ενός ομίλου, καταβάλλεται η διαφορά μέχρι το ελάχιστο αυτό επίπεδο μέσα από συγκεκριμένους και ιδιαίτερα σύνθετους κανόνες».

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι δεν πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε από μόνη της η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είναι μέρος της διεθνούς συμφωνίας του ΟΟΣΑ, των G20 και της ΕΕ για την παγκόσμια ελάχιστη φορολογία η οποία επιπλέον έχει ενσωματωθεί και στο δίκαιο της ΕΕ.

Ανέφερε ότι οι ξένες εταιρείες (μητρικές και θυγατρικές) ξεπερνούν τις 2.000 και σημείωσε ότι «η Κυβέρνηση δεν έχει καμία πληροφόρηση ή ένδειξη» για ενδεχόμενη αποχώρηση εταιρειών και μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, ούτε υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν μια τέτοια εξέλιξη.

«Παραμένουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον, η στρατηγική θέση της Κύπρου λόγω των ανακατατάξεων - όχι μόνο των πολιτικών αλλά και των οικονομικών όπως ο IMEC – αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία για αυτές τις επιχειρήσεις και παράλληλα με τις σημαντικές και πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουμε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία» είπε.

Ανέφερε ότι ελάχιστες χώρες της ΕΕ εξαιρούνται προσωρινά από την εφαρμογή της νομοθεσίας έως το 2029 λόγω του γεγονότος ότι διαθέτουν λιγότερες από 12 μητρικές πολυεθνικές εταιρείες στη χώρα τους, ωστόσο από το 2029 όλες οι χώρες θα υπάγονται στο ίδιο καθεστώς.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για κρούσματα αποχώρησης μεγάλων εταιρειών, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «το μόνο κρούσμα που έχουμε είναι ότι συνεχώς αυξάνονται οι εγγραφές ξένων εταιρειών στην Κύπρο». Κληθείς να διευκρινίσει περαιτέρω την δήλωση περί εμμονικής συμπεριφοράς στο θέμα αυτό από διάφορους κύκλους, ο κ. Κεραυνός αρκέστησε στην αρχαία ρήση "ο νοών νοείτω".