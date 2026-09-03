«Μπλακ άουτ» στην AI: Προβλήματα σε ChatGPT, Claude, Gemini και Grok

Προβλήματα πρόσβασης σε σειρά δημοφιλών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν χρήστες διεθνώς, με αναφορές για δυσλειτουργίες σε OpenAI, Claude, Grok, Google Gemini και Cursor. Το γεγονός ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα ενισχύει το ενδεχόμενο η αιτία να βρίσκεται σε κοινές διαδικτυακές υποδομές και όχι στα ίδια τα μοντέλα AI.

Η εικόνα που καταγράφηκε στο Down Detector έδειξε απότομη αύξηση αναφορών για προβλήματα σε πολλές υπηρεσίες μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση των δυσλειτουργιών στρέφει την προσοχή πέρα από τα επιμέρους συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και προς τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία και τη μεταφορά της διαδικτυακής κίνησης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι λεγόμενοι hyperscalers, δηλαδή οι εταιρείες που λειτουργούν μεγάλης κλίμακας υποδομές cloud και κέντρα δεδομένων, όπως το AWS και το Microsoft Azure.

Πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών βασίζονται σε τέτοιες υποδομές είτε για τη φιλοξενία δεδομένων είτε για τη διαχείριση της κίνησής τους μέσω κοινών σημείων διασύνδεσης.

Προβλήματα και σε εργαλεία που εξαρτώνται από AI APIs

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στις ίδιες τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Προβλήματα καταγράφηκαν και σε εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, όπως το Cursor, η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από APIs υπηρεσιών όπως η OpenAI και η Anthropic.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την εικόνα μιας δυσλειτουργίας που επηρεάζει περισσότερα από ένα επίπεδα της τεχνολογικής αλυσίδας.

Εξετάζεται ευρύτερη δυσλειτουργία στο διαδίκτυο

Αναφορές για προβλήματα εμφανίστηκαν την ίδια περίοδο και σε υπηρεσίες που δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους ή αποκλειστικά με τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Με βάση αυτές τις ενδείξεις, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να υπάρχει ευρύτερη δυσλειτουργία στη δρομολόγηση της διεθνούς διαδικτυακής κίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόβλημα ενδέχεται να σχετίζεται με υποδομές Tier-1 transit, DNS ή κοινά σημεία διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες.