Δίδυμος Μπελάς» στο Μαρκίδειο Θέατρο με φόντο τον πολιτισμό και τη φιλανθρωπία

Με φόντο την Πάφο, ένα θεατρικό κάλεσμα περνά από χέρι σε χέρι και προαναγγέλλει μια ξεχωριστή βραδιά γέλιου, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου παρουσιάζει την κωμωδία «Δίδυμος Μπελάς», μια θεατρική παράσταση που υπόσχεται άφθονο γέλιο και ψυχαγωγία.

Η παράσταση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Μαρκίδειο Θέατρο.

Η αφίσα της εκδήλωσης, με το χαρακτηριστικό ρετρό αισθητικό ύφος και φωτογραφίες των συντελεστών, δίνει από την πρώτη ματιά το κλίμα της παράστασης, κωμωδία, θεατρική διάθεση και μια παρέα ηθοποιών έτοιμη να μεταφέρει το κοινό σε μια διαφορετική, διασκεδαστική ιστορία.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέει την τέχνη και το θέατρο με τη στήριξη του έργου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Έτσι, μια βραδιά ψυχαγωγίας μπορεί παράλληλα να αποτελέσει μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς.

Το μήνυμα είναι απλό ένα εισιτήριο για το θέατρο, μια βραδιά γέλιου και ταυτόχρονα στήριξη ενός σημαντικού κοινωνικού σκοπού.