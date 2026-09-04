Σε διπλή ενίσχυση των συντάξεων, για όσους έχουν ήδη υποστεί την αναλογιστική μείωση, οδηγεί στην πράξη η προωθούμενη ρύθμιση για τον περιορισμό του λεγόμενου «πέναλτι» του 12%. Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει τη μείωση της αναλογιστικής μείωσης κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 12% σε 7,5% μόνο στο βασικό μέρος της σύνταξης. Παράλληλα, οι επηρεαζόμενοι θα επωφεληθούν και από τις αυξήσεις που προβλέπει συνολικά η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αλλαγές, η σύνταξη των επηρεαζόμενων αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο περίπου 6%. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο...
Κουρεμένο το πέναλντι στις συντάξεις: Μέσο όφελος 6% για περίπου 40 χιλιάδες συνταξιούχους
Το νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης που έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Εργασίας, προβλέπει την κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης για το βασικό μέρος της σύνταξης μετά το 2031. Θα απαιτούνται 38 χρόνια, από 33 χρόνια σήμερα, για να έχει ο εργαζόμενος δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης στα 63
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