Κουρεμένο το πέναλντι στις συντάξεις: Μέσο όφελος 6% για περίπου 40 χιλιάδες συνταξιούχους

Σε διπλή ενίσχυση των συντάξεων, για όσους έχουν ήδη υποστεί την αναλογιστική μείωση, οδηγεί στην πράξη η προωθούμενη ρύθμιση για τον περιορισμό του λεγόμενου «πέναλτι» του 12%. Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει τη μείωση της αναλογιστικής μείωσης κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 12% σε 7,5% μόνο στο βασικό μέρος της σύνταξης. Παράλληλα, οι επηρεαζόμενοι θα επωφεληθούν και από τις αυξήσεις που προβλέπει συνολικά η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αλλαγές, η σύνταξη των επηρεαζόμενων αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο περίπου 6%. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο...