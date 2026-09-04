Κατεχόμενα: Το ναυάγιο βυθίζει μαζί του και την «κυβέρνηση»

Πολιτικά πλήγματα δέχεται η «κυβέρνηση» του Ουνάλ Ουστέλ στα κατεχόμενα, καθώς η τραγωδία με τη βύθιση του πλοίου ανοικτά της Κερύνειας και η αγανάκτηση που ακολούθησε έφεραν και την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από το «υπουργείο μεταφορών», εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα, το κόμμα του Αρικλί να αποχωρήσει από την «κυβέρνηση» συνεργασίας.

Από την πρώτη στιγμή του ναυαγίου, συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων, είχαν εκφράσει παράπονα για αβλεψίες και παραλείψεις που, όπως υποστήριζαν, συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη του δρομολογίου. Επέμεναν να συναντήσουν τον Αρικλί στο λιμάνι της Κερύνειας, κάτι που δεν συνέβη.

Υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ αποφάσισε να τον απομακρύνει από την «κυβέρνηση». Αν και ο Ουστέλ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η αποπομπή Αρικλί δεν συνιστούσε πολιτική κίνηση εναντίον του Κόμματος της Αναγέννησης (YDP), το κόμμα ανακοίνωσε από μόνο του την αποχώρησή του από την «κυβέρνηση», ενώ ο Αρικλί άφησε αιχμές λέγοντας ότι ο Ουστέλ του γνωστοποίησε την απόφαση τηλεφωνικώς. Με την απόφαση του Κόμματος Αναγέννησης (YDP) να αποχωρήσει από τον «κυβερνητικό» συνασπισμό, αυτός χάνει δύο «βουλευτές» και ο Ουστέλ την «κοινοβουλευτική» άνεση της συνεργασίας UBP-DP-YDP.

Στις 25 έδρες η «κυβερνητική» στήριξη

Συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση του YDP από την «κυβέρνηση», η δύναμη που στηρίζει την «κυβέρνηση» περιορίζεται στις 25 από τις 50 έδρες της «βουλής», καθώς το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP) διαθέτει 23 «βουλευτές» και το Δημοκρατικό Κόμμα (DP) μόνο δύο. Η εξέλιξη δεν οδηγεί αυτομάτως σε πτώση της «κυβέρνησης», αλλά αλλάζει τους συσχετισμούς και καθιστά την «κυβέρνηση» πιο εύθραυστη καθώς ο Ουστέλ συνεχίζει μεν να ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς όμως πλέον την «κοινοβουλευτική» άνεση του YDP.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η στάση του ανεξάρτητου «βουλευτή» Χασάν Τοσούνογλου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το DP. Η ψήφος του ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική σε οριακές ψηφοφορίες, με τουρκοκυπριακά μέσα να διερωτώνται αν θα στηρίξει την «κυβέρνηση».

Το στοίχημα της 6ης Δεκεμβρίου

Η νέα πραγματικότητα αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των «εκλογών» που βρίσκονται στον ορίζοντα. Οι τοπικές εκλογές έχουν καθοριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου, ενώ η «κυβέρνηση» είχε κινηθεί προς την ταυτόχρονη διεξαγωγή πρόωρων «βουλευτικών εκλογών», αντί αυτές να γίνουν με τη λήξη της θητείας, τον Ιανουάριο του 2027.

Η σχετική απόφαση είχε περάσει από το «υπουργικό συμβούλιο», με «κυβερνητικά» στελέχη να δηλώνουν ότι το ζήτημα θα οδηγείτο στη «βουλή». Μετά την αποχώρηση όμως του YDP, τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Οι 25 «βουλευτές» του UBP και του DP δεν αρκούν και ο Ουστέλ θα χρειαστεί ακόμη μία ψήφο.

Παράλληλα, ενισχύεται η εκτίμηση ότι είναι δύσκολο το σενάριο προκήρυξης πρόωρων «βουλευτικών εκλογών», λόγω του μικρού διαστήματος μέχρι τις προκηρυγμένες τοπικές εκλογές. Στην εξίσωση προστίθενται το οικονομικό κόστος δύο αναμετρήσεων, αλλά και οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα. Το σενάριο παραμένει στο τραπέζι, χωρίς όμως να θεωρείται πλέον τόσο εύκολο ή δεδομένο.

Η αποπομπή και το πολιτικό κόστος

Η απομάκρυνση Αρικλί μπορεί να διαβαστεί ως προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής φθοράς από το ναυάγιο. Ο Ουστέλ παρουσίασε την απομάκρυνση ως αναγκαία, ώστε η διερεύνηση να συνεχιστεί χωρίς σκιές και ερωτήματα για πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις.

Πολιτικά, η κίνηση του επιτρέπει να υποστηρίζει ότι, όταν τέθηκε ζήτημα πολιτικής ευθύνης, ενήργησε ακόμη και με κόστος για τη συνοχή του συνασπισμού. Το τίμημα ήταν η αποχώρηση «κυβερνητικού» εταίρου και ένα νέο μέτωπο με τον πρώην «υπουργό».

Ο Αρικλί ανέφερε ότι πλέον «εξέλιπαν οι ευθύνες» που είχε εντός της «κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «κάναμε τώρα ένα βήμα που έπρεπε να είχα κάνει πριν από ενάμιση χρόνο». Παρέπεμψε επίσης στις εκλογές, σημειώνοντας ότι το κόμμα του θα μπορεί να προετοιμαστεί με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Πολιτική φθορά και ο Έρχιουρμαν

Σε λεπτή πολιτική θέση βρίσκεται όμως μετά το ναυάγιο και ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Ως Τουρκοκύπριος ηγέτης, δεν έχει την πολιτική ή διοικητική ευθύνη της «κυβέρνησης» για τη λειτουργία των λιμανιών, ούτε για τους ελέγχους πριν από το ναυάγιο. Η συνεχής παρουσία του, όμως, στην Κερύνεια, δίπλα στις οικογένειες θυμάτων και αγνοουμένων, τον έφερε στο επίκεντρο της κρίσης και των αποδοκιμασιών.

Αντιδράσεις προκάλεσε και φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να αγκαλιάζει τον Ερχάν Αρικλί. Ο Έρχιουρμαν διευκρίνισε ότι το στιγμιότυπο είχε ληφθεί την πρώτη ημέρα της τραγωδίας, όταν εξέφραζε συλλυπητήρια. Εντύπωση προκάλεσε επίσης η επιλογή του να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο λιμάνι μαζί με τον Ουνάλ Ουστέλ και στελέχη της «κυβέρνησης». Αντί να κρατήσει εμφανείς αποστάσεις από την «κυβέρνηση» και τους χειρισμούς της, επέλεξε μια πιο «θεσμική στάση». Δεν προχώρησε σε δημόσια απόδοση πολιτικών ευθυνών, όπως έπραξαν δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και το δικό του κόμμα, επιλέγοντας περισσότερο να εμφανιστεί ως παράγοντας εκτόνωσης και διαχείρισης της κρίσης.