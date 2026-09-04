Στη φυλακή για χρέη: Εκτίουν ποινή, αλλά οι οφειλές παραμένουν

Δεκαπέντε πρόσωπα εκτίουν σήμερα ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές για παρακοή δικαστικών διαταγμάτων που αφορούν την εξόφληση οφειλών. Πρόκειται για υποθέσεις διατροφών, κοινωνικών ασφαλίσεων και τροχαίων προστίμων. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ανακοίνωσε κατά την προχθεσινή επίσκεψή του στις Κεντρικές Φυλακές, την απόφαση όπως οι κρατούμενοι που καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έως 12 μήνες για αδικήματα, κυρίως οικονομικής φύσης, και έχουν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους, θα αποφυλακιστούν, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Εισαγγελέα. Στην πιο πάνω κατηγορία καταδίκων, περιλαμβάνονται και όσοι φυλακίστηκαν για οφ...

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