Το «Ελιξίριο του Έρωτα» μάγεψε την Πάφο

Με μια εντυπωσιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, θέατρο, συναίσθημα και διεθνή καλλιτεχνική παρουσία, άνοιξε την Παρασκευή η αυλαία του 24ου Pafos Aphrodite Festival, με την παρουσίαση της δημοφιλούς όπερας του Gaetano Donizetti «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο εμβληματικό Μεσαιωνικό Κάστρο της Κάτω Πάφου.

Η πρεμιέρα προσέλκυσε χιλιάδες θεατές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο θεσμός, αλλά και τη θέση που κατέχει πλέον η Πάφος ως σημαντικός πολιτιστικός προορισμός της Μεσογείου.

Για ακόμη μία χρονιά, ο ιστορικός χώρος του Μεσαιωνικού Κάστρου μεταμορφώθηκε σε μία από τις πλέον εντυπωσιακές υπαίθριες λυρικές σκηνές της Μεσογείου, φιλοξενώντας φίλους της όπερας και του πολιτισμού από ολόκληρη την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Το «Ελιξίριο του Έρωτα» είναι ένα έργο που συνδυάζει τη μελωδική ευρηματικότητα του Donizetti με το χιούμορ, τον ρομαντισμό και τη συγκίνηση, προσφέροντας στο κοινό μια ανάλαφρη αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική ανθρώπινη ιστορία.

Μέσα από τις σχέσεις, τις προσδοκίες, τις αυταπάτες και τα συναισθήματα των ηρώων, η όπερα αναδεικνύει διαχρονικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Διεθνής καλλιτεχνική συνάντηση Κύπρου και Αρμενίας Ιδιαίτερη δυναμική στη φετινή διοργάνωση προσδίδει η συνεργασία με το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί μια σημαντική διεθνή καλλιτεχνική συνάντηση, με επίκεντρο ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του λυρικού ρεπερτορίου. Στη φετινή παραγωγή συμμετέχει, επίσης, ο διακεκριμένος μαέστρος Karen Durgaryan, καθώς και καταξιωμένοι καλλιτέχνες και συντελεστές από την Αρμενία και την Κύπρο. Η συγκεκριμένη σύμπραξη δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική συνεργασία, αλλά και μια ευκαιρία ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Κύπρου στον πολιτιστικό τομέα, προάγοντας παράλληλα τον διαπολιτισμικό διάλογο και δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Στον χαιρετισμό της, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα αναφέρθηκε στη σημασία της φετινής παραγωγής και στη διεθνή συνεργασία που τη χαρακτηρίζει. Όπως ανέφερε, το «Ελιξίριο του Έρωτα» αποκτά ιδιαίτερη δυναμική χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια διεθνή καλλιτεχνική συνάντηση που φέρνει στην Κύπρο ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του λυρικού ρεπερτορίου, με τη συμμετοχή του διακεκριμένου μαέστρου Karen Durgaryan, του Armenian National Opera and Ballet Theatre και καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Η κ. Παπαέλληνα υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει την καλλιτεχνική εξωστρέφεια της Κύπρου, προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και δημιουργεί νέες δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλλιτεχνικής εμπειρίας. Αναφερόμενη στην ίδια την τέχνη της όπερας, σημείωσε ότι για πολλούς ανθρώπους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πλέον σύνθετες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια πολυδιάστατη τέχνη, στην οποία η φωνή και η ορχηστρική μουσική συναντούν το θέατρο, τον χορό και τις εικαστικές τέχνες, συνθέτοντας ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό δημιούργημα.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι η όπερα έχει τη δύναμη να αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση και βάθος την ανθρώπινη εμπειρία. Η διαχρονική της δύναμη, όπως ανέφερε, έγκειται στην ικανότητά της να διερευνά θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και να αποτυπώνει διαχρονικά τις ανθρώπινες αξίες, τα πάθη, τις συγκρούσεις και τις προσδοκίες. Στήριξη του Pafos Aphrodite Festival από την Κυβέρνηση Η κ. Παπαέλληνα αναφέρθηκε και στη συμβολή του Pafos Aphrodite Festival στην πολιτιστική, κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη της Πάφου αλλά και της Κύπρου ευρύτερα. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του θεσμού και στηρίζει έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της όπερας στην Κύπρο και τη διασφάλιση της συνέχισης του θεσμού.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, από το 2027 προωθείται ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των καλλιτεχνικών φορέων. Συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο θα αφορά τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Πάφου, του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως ανέφερε, θα δοθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για τους νέους, με στόχο την εξοικείωσή τους με την τέχνη της όπερας και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία του αυριανού κοινού.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε ακόμη στη στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας, ο σχεδιασμός της οποίας, όπως είπε, ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένη πολιτική αλλά και σειρά δράσεων, μέσα από τις οποίες ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο εξωστρέφειας και ενίσχυσης των διεθνών σχέσεων της Κύπρου. Η κ. Παπαέλληνα εξέφρασε την ευχή η συνεργασία με την Αρμενία να συνεχιστεί και με την παρουσία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στην Αρμενία, σημειώνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθούν προσπάθειες.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον Δήμο Πάφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους τους συντελεστές του καταξιωμένου θεσμού του Pafos Aphrodite Festival, στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, στους διεθνείς συνεργάτες, τους χορηγούς, τους εθελοντές και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, για την αφοσίωση, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους.

Από την πλευρά του, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού για την πόλη και την Κύπρο. Όπως ανέφερε, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος για περισσότερα από 2.300 χρόνια αποτελεί κόμβο συνάντησης και διακίνησης ανθρώπων, αγαθών και ιδεών, επιβεβαιώνεται μέσα από μια κορυφαία έκφραση της τέχνης ότι μια μικρή, αλλά με μεγάλο πολιτιστικό εκτόπισμα πόλη, μπορεί να κτίσει και να καθιερώσει έναν καλλιτεχνικό θεσμό με φήμη και κύρος που υπερβαίνουν τα όρια της χώρας στην οποία ανήκει. Το Pafos Aphrodite Festival, όπως σημείωσε, είναι ταυτισμένο με την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, ένα εμβληματικό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάφου.

Ο θεσμός, πρόσθεσε, λειτουργεί ως φάρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί ακόμη μία απτή και έγκυρη απόδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Ονησιφόρου εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι η φετινή, 24η διοργάνωση του φεστιβάλ θα στεφθεί με επιτυχία τόσο από καλλιτεχνικής όσο και από οργανωτικής πλευράς.

Όπως ανέφερε, η βεβαιότητα αυτή δεν στηρίζεται μόνο στο συναίσθημα, αλλά σε συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι, όπως είπε, επιτρέπουν στους διοργανωτές να αισιοδοξούν. Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση ενισχύει το στίγμα της επιτυχημένης επανεκκίνησης του φεστιβάλ, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια.

Το 24ο Pafos Aphrodite Festival συνεχίζεται με ακόμη μία ξεχωριστή βραδιά όπερας κάτω από τον κυπριακό ουρανό, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια διεθνή παραγωγή σε ένα μοναδικό ιστορικό σκηνικό.

Η παρουσία χιλιάδων θεατών στην πρεμιέρα επιβεβαιώνει ότι η όπερα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Πάφο, ενώ η διεθνής συνεργασία με την Αρμενία προσδίδει στη διοργάνωση ακόμη μεγαλύτερη καλλιτεχνική και διεθνή εμβέλεια.

Η βραδιά της πρεμιέρας αποτέλεσε, ουσιαστικά, μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο της Κάτω Πάφου δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, αλλά και έναν χώρο στον οποίο ο πολιτισμός, η ιστορία και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία συναντώνται με τρόπο μοναδικό.

Στην πρεμιέρα παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, η Φωτεινή Παπαδοπούλου, καθώς και πλήθος κόσμου. Με το «Ελιξίριο του Έρωτα», η Πάφος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να φιλοξενεί παραγωγές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης πολιτισμών, καλλιτεχνών και κοινού από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Pafos Aphrodite Festival, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δημιουργία του, συνεχίζει έτσι να ενισχύει τη θέση της Πάφου στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη και να αναδεικνύει την Κύπρο ως έναν σημαντικό πολιτιστικό προορισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.