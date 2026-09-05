Πρόταση Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία: Κούσνερ και Γουίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο – Συναντούν Πούτιν και Ζελένσκι

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα πάνε πρώτα στη Μόσχα για συναντήσεις με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, στη συνέχεια αύριο Κυριακή στο Κίεβο για να δουν τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η πρόταση που μεταφέρουν οι απεσταλμένοι του περιλαμβάνει παραχώρηση εδάφους εκ μέρους της Ουκρανίας, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί προηγουμένως, όμως είπε «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη».

Θα είναι η πρώτη φορά που οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δυο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα, η τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, σε «πρόβλημα προσωπικότητας» ανάμεσα στον Ζελένσκι και στον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πρότεινε να τηρηθεί κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδείας των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Δεν θα υπάρξουν αεροπορικά πλήγματα από την πλευρά μας, και η Ρωσία πρέπει, σε αντάλλαγμα, να διασφαλίσει κατάπαυση πυρός καθ΄ όλη την απαραίτητη διάρκεια διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών», δήλωσε ο Ζελένσκι στο διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής.

Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη, ούτε έχει απαντήσει στην πρόταση του Β. Ζελένσκι. Και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η επίσκεψη, ένα ασυνήθιστο γεγονός, του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, την περασμένη εβδομάδα, στη Μόσχα, είχε οδηγήσει σε διάφορες εικασίες.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο επικεφαλής της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ είχε συναντήσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επίσκεψη αυτή «μισορουτίνα».

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, ο Τραμπ έχει αρχίσει διάφορους κύκλους διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση διεξόδου στη σύγκρουση, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε χειροπιαστή πρόοδο.

Την Παρασκευή, επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έθεσε στο στόχαστρο, στο ιστορικό κέντρο του Κιέβου, την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας SBU.

«Το drone είχε απευθείας στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας» Ολεξάντρ Πόκλαντ, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι συναντήθηκε μαζί του και του ανέθεσε να «επιφέρει μια κατάλληλη και απτή απάντηση» στην επίθεση.

Ο Πόκλαντ δεν ήταν στο γραφείο του την ώρα του πλήγματος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιοποίησε στη συνέχεια στην εφαρμογή Telegram δύο φωτογραφίες που τον δείχνουν την ώρα που συζητά με τον επικεφαλής της SBU.

«Οι ζώνες που τέθηκαν στο στόχαστρο έχουν ταυτοποιηθεί. Η στιγμή θα επιλεγεί με τρόπο που θα εγγυάται ευνοϊκή έκβαση», έγραψε.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από το κέντρο της πόλης, ενώ πολλοί περαστικοί παρακολουθούσαν την εργασία των υπηρεσιών διάσωσης επί τόπου.

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας, χωρίς να διευκρινίζει εάν βρίσκονταν στο κτίριο που τέθηκε στο στόχαστρο.

Η Μόσχα πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού διαδέχονταν η μια την άλλη.

Φέτος το καλοκαίρι, ο ουκρανικός στρατός ενέτεινε και αυτός τους βομβαρδισμούς του στη Ρωσία, μερικές φορές πολύ μακριά από το μέτωπο, λέγοντας ότι θέτει στο στόχαστρο υποδομές επιμελητείας, στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι επικίνδυνος λόγω της παρουσίας ουκρανικών drones, προειδοποίηση την οποία ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «τρομοκρατική».

Το Κίεβο δήλωσε την Τετάρτη ότι ενημέρωσε επίσημα για την κατάσταση αυτή τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Και την Παρασκευή, η Μόσχα ζήτησε από τον οργανισμό να «καταδικάσει» τις «παράνομες» δηλώσεις του Κιέβου.

Πηγή: ΚΥΠΕ