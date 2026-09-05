Μοιράζει αβέρτα εξώδικα στα οδοφράγματα η Αστυνομία, παρά τις αντιδράσεις

Κανονικά σε όλα τα οδοφράγματα συνεχίζονται από την Αστυνομία οι επιδόσεις εξώδικων προστίμων που έχουν εκδοθεί από το σύστημα φωτοεπισήμανσης (κινητές και σταθερές κάμερες) σε παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», μέχρι σήμερα έχουν επιδοθεί 25.000 εξώδικα σε διερχόμενα πρόσωπα. Σημειώνεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε κάποιες περιπτώσεις εναντίον ενός προσώπου να εκκρεμεί η επίδοση πέραν του ενός εξωδίκου. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ανεπίδοτα εξώδικα για τα οποία εξαντλήθηκαν οι προσπάθειες επίδοσης μέσω της ενδεδειγμένης διαδικασίας, δηλαδή δύο συστημένων επιστολών και προσπάθειας επίδοσης από ιδιώτη επιδότη.

Πρόκειται πάντως για ένα ζήτημα το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Βουλευτές ήγειραν θέμα νομιμότητας της συγκεκριμένης ρύθμισης από την Αστυνομία, κατά πόσο προβλέπεται στη νομοθεσία για τις κάμερες φωτοεπισήμανσης μια τέτοια διαδικασία. Το θέμα στη Βουλή προέκυψε έπειτα από εισήγηση των βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού και Ανδρέα Πασιουρτίδη, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε καταγγελίες που έφτασαν ενώπιόν τους σύμφωνα με τις οποίες επιδόθηκαν εξώδικα σε οδοφράγματα και αεροδρόμια, με τους δύο βουλευτές να υποστηρίζουν ότι μια τέτοια πρακτική δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες των υφιστάμενων νομοθεσιών.

Εκ μέρους της Τροχαίας εκφράστηκε η άποψη ότι η επίδοση των εξωδίκων δεν απαγορεύεται, ενώ σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια και λιμάνια, διευκρινίστηκε ότι στο αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου των διαβατηρίων δεν υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί εάν εκκρεμούν ανεπίδοτα εντάλματα. Το εν λόγω σύστημα, όπως αναφέρθηκε, εντοπίζει, για παράδειγμα, εντάλματα σύλληψης και όχι εξώδικα από τις συσκευές φωτοεπισήμανσης. Παρά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, δεν κατέστη σαφές κατά πόσο η απόφαση της Αστυνομίας για επίδοση εξωδίκων στα οδοφράγματα είναι νομικά καλυμμένη.

Σημειώνεται ότι Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομία επικαλούνται τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία είναι νομότυπη η επίδοση των εξωδίκων από την Αστυνομία στους παραβάτες. Η γνωμάτευση παραδόθηκε στη Βουλή και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν διαπιστώνεται οποιοσδήποτε περιορισμός στη δυνατότητα επίδοσης των εξωδίκων από αστυνομικό στα σημεία διέλευσης. Αντίθετα, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κεφ. 155, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 6(2) του Ν. 55(2001), κάθε γραπτή ειδοποίηση ή κλήση δύναται να επιδοθεί οπουδήποτε στη Δημοκρατία από αστυνομικό και/ή πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του σχετικά καθήκοντα.

Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία στο άρθρο 6 του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου του 2001, καθορίζεται η διαδικασία επίδοσης των εξωδίκων. Ειδικότερα ο Νόμος προβλέπει ότι:

Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή-

(α)Το εύρημα της συσκευής με επεξήγηση του κωδικού αριθμού του τόπου εγκατάστασης της συσκευής, και

(β) ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιδίδονται προσωπικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με προσωπική συστημένη επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή φωτοεπισήμανσης: Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προσωπική επίδοση δυνατόν να διενεργείται και από πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του σχετικά καθήκοντα.

Σταθερά στα ύψη τα ανεπίδοτα

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να παραμένει ο αριθμός των ανεπίδοτων εξωδίκων από τις κάμερες της Τροχαίας. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», αυτή την περίοδο εκκρεμεί η επίδοση περίπου 228.000 εξωδίκων. Μετά τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης ο αριθμός των ανεπίδοτων εξωδίκων έφτασε κάποια στιγμή μέχρι και τις 330.000, γεγονός που χτύπησε καμπανάκι σε Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομία, προκειμένου να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι επίδοσης των κλήσεων στους παραβάτες οδηγούς.