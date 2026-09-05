Πάνω από €77.600 η ζημιά 61χρονου στην Πάφο που έπεσε θύμα απάτης με «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με φόντο επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, με 61χρονο άνδρα να καταγγέλλει ότι έχασε συνολικά ποσό που ξεπερνά τις €77.600.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου, η περιπέτεια του 61χρονου άρχισε στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, όταν εντόπισε σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ο 61χρονος επικοινώνησε μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής με άγνωστη γυναίκα, η οποία μιλούσε στην αγγλική γλώσσα. Ακολουθώντας τις οδηγίες της, μετέτρεψε μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού το ποσό των €6.200 σε κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε άγνωστο ηλεκτρονικό πορτοφόλι με σκοπό την επένδυση.

Μέσω συνδέσμου που του είχε αποσταλεί, ο άνδρας μπορούσε να παρακολουθεί την πορεία της υποτιθέμενης επένδυσής του.

Όταν αυτή φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικά κέρδη και ο ίδιος ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματά του, οι επιτήδειοι φέρεται να του ζήτησαν επιπλέον €3.222. Τότε ο 61χρονος αντιλήφθηκε ότι πιθανόν είχε πέσει θύμα απάτης και διέκοψε την επικοινωνία με την άγνωστη γυναίκα. Η δεύτερη παγίδα Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

Τον Μάρτιο του 2026, ο 61χρονος δέχθηκε νέα επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής, αυτή τη φορά από δύο άγνωστα πρόσωπα που μιλούσαν ελληνικά.

Οι δύο ύποπτοι φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ασχολούνταν με τον εντοπισμό χρημάτων που είχαν χαθεί σε διαδικτυακές απάτες και ότι μπορούσαν να βοηθήσουν τον 61χρονο να ανακτήσει τα χρήματά του, αλλά και να εξαργυρώσει τα υποτιθέμενα κέρδη από προηγούμενες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα.

Ο 61χρονος πείστηκε από τους ισχυρισμούς τους και, σύμφωνα με την καταγγελία, από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 27 Ιουλίου 2026 προχώρησε σε σειρά τραπεζικών εμβασμάτων προς λογαριασμούς στο εξωτερικό που του υποδείχθηκαν.

Τα ποσά φέρεται να ζητήθηκαν με διάφορες δικαιολογίες, μεταξύ άλλων για έξοδα, αμοιβές και φορολογικές επιβαρύνσεις, προκειμένου δήθεν να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης των χρημάτων και εξαργύρωσης των κερδών.

Ωστόσο, ο 61χρονος δεν έλαβε ποτέ οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει για δεύτερη φορά θύμα απάτης, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, το συνολικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες ξεπερνά τις €77.600. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου.

Νέα προειδοποίηση από την Αστυνομία Με αφορμή και τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις και επικοινωνίες από άγνωστα πρόσωπα.

Συστήνεται όπως αποφεύγεται η παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές και διαδικτυακούς λογαριασμούς σε τρίτους, ενώ προσωπικά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών δεν πρέπει να γνωστοποιούνται.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά συναλλαγές και επενδύσεις μέσω διαδικτύου, το κοινό καλείται να συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.