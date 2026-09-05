Ο Δήμος Αραδίππου τίμησε τη δημοσιογράφο Φανίτσα Ζαννέττου

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και συγκινητική βραδιά ήταν η χθεσινή για τη δημοσιογράφο Φανίτσα Ζαννέττου, καθώς ο Δήμος Αραδίππου την τίμησε για την πολυετή προσφορά της στη δημοσιογραφία και τη διαχρονική παρουσία της στα δρώμενα του Δήμου.

Η τιμητική αυτή πρωτοβουλία αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της μακρόχρονης δημοσιογραφικής της πορείας, αλλά και της συμβολής της στην ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων και των γεγονότων που αφορούν την Αραδίππου.

Σε μήνυμά της μετά την εκδήλωση, η Φανίτσα Ζαννέττου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Αραδίππου Χριστόδουλο Πάρτου και τον Δημοτικό Γραμματέα Ματθαίο Αλαμπρίτη για την πρωτοβουλία και την τιμητική βραδιά. Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά της στους δημοσιογράφους Έφη Ζήκουλη, Σταύρο Χατζησάββα και Γεωργία Ιωαννίδου, καθώς και στην αγαπημένη της φίλη Ελένη Ζυμπουλάκη, οι οποίοι την τίμησαν με την παρουσία τους.

Ξεχωριστές ευχαριστίες απηύθυνε στον σύζυγό της Κυριάκο, ο οποίος, όπως ανέφερε, τη στήριξε όλα αυτά τα χρόνια κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Ένα επάγγελμα που, όπως σημείωσε, απαιτεί ατέλειωτες ώρες εργασίας, όχι μόνο τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων, τονίζοντας ότι αποδεικνύουν πως εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται και εκτιμούν όσους υπηρετούν ένα δύσκολο και απαιτητικό επάγγελμα όπως η δημοσιογραφία.

Η τιμητική εκδήλωση του Δήμου Αραδίππου αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς της Φανίτσας Ζαννέττου και της παρουσίας της στον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και μια υπενθύμιση της αξίας της δημοσιογραφικής δουλειάς στην τοπική κοινωνία.

Η δημοσιογράφος, εμφανώς συγκινημένη, ολοκλήρωσε το μήνυμά της εκφράζοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ από καρδιάς» στον Χριστόδουλο Πάρτου, τον Ματθαίο Αλαμπρίτη και την Έφη Ζήκουλη για την όμορφη πρωτοβουλία και την τιμή που της επεφύλαξαν.