«Άνοιξαν οι ουρανοί» στα ορεινά: Ενδεχόμενο καταιγίδων – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα (βίντεο)

Άνοιξαν οι ουρανοί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κύπρου, με βροχές να σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές όπως το Πελένδρι, η Άλωνα, το Φοινί, το Τρόοδος και άλλες ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Το σκηνικό καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύονται στην ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την εκδήλωση των φαινομένων στα ορεινά.

Οι βροχές έρχονται σε συμφωνία με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία σήμερα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις που αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πιθανότητα και για χαλάζι

Μιλώντας νωρίτερα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου ανέφερε ότι τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ κατά τη διάρκεια καταιγίδας είναι πιθανό να σημειωθεί και χαλάζι.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι τοπικά, με κύρια περιοχή εκδήλωσης τα ορεινά και το εσωτερικό, χωρίς να επηρεάζουν κατ’ ανάγκη ολόκληρο το νησί.

Οι εικόνες από τα ορεινά αποτυπώνουν ήδη την αλλαγή του καιρού, με τις βροχές να προσφέρουν μια πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς στις περιοχές που επηρεάζονται.

Η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή ενώ η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή υποχωρεί από αύριο.

Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ από την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση.

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